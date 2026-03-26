Армія Ізраїлю заявила про дефіцит тисяч військовослужбовців

Аліна Самойленко
фото: AP

Дефіцит утворився через ведення бойових дій на кілька фронтів

Збройні сили Ізраїлю стикнулися з гострою нестачею особового складу на тлі ведення бойових дій на різних напрямках. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Офіційні представники військового відомства повідомили, що для повного укомплектування підрозділів і виконання поточних завдань армії бракує близько 15 000 осіб, половина з яких мають бути бійцями бойових частин. Необхідність у додаткових силах зумовлена масштабним розгортанням військ у Газі та Лівані, а також загостренням ситуації на Західному березі.

Попри можливість залучення десятків тисяч резервістів, командування враховує фактор виснаження особового складу. Тривалі та повторні мобілізації раніше викликали внутрішній опір через фінансові труднощі солдатів та необхідність надовго залишати родини й основну роботу. Водночас керівництво штабу застерігає від перекидання критично важливих сил на Західний берег для вирішення локальних конфліктів між поселенцями та палестинцями, наголошуючи на важливості збереження боєздатності на основних фронтах.

Раніше посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що його країна не залучена до жодних дипломатичних консультацій між Вашингтоном та Тегераном, які мають відбутися цього тижня в Пакистані. 

За його словами, поки тривають розмови про дипломатію, збройні сили Ізраїлю та США продовжують атакувати військові об’єкти в Ірані. Данон підкреслив, що хоча авіаудари вже дозволили «багато чого досягти», операція триватиме до повної реалізації поставлених цілей.

Як відомо, згідно з розслідуванням Reuters, телефонна розмова між прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом США Дональдом Трампом стала вирішальним фактором у підготовці операції «Епічна лють».

Нетаньягу переконав американського лідера скористатися «вікном можливостей» для ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, попри початкове прагнення Трампа дотримуватися дипломатії.

