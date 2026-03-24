Reuters: Нетаньягу переконав Трампа почати війну в Ірані

Ізраїль широко впливає на американську політику на Близькому Сході

Згідно з розслідуванням Reuters, телефонна розмова між прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом США Дональдом Трампом стала вирішальним фактором у підготовці операції «Епічна лють», пише «Главком».

Нетаньягу переконав американського лідера скористатися «вікном можливостей» для ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, попри початкове прагнення Трампа дотримуватися дипломатії.

Ізраїльська розвідка виявила, що вище керівництво Ірану збиралося в резиденції Хаменеї в Тегерані. Нетаньягу використав цей факт, навівши два головні аргументи:

прем’єр нагадав про спроби замаху на Трампа в 2024 році, організовані Тегераном як відповідь за вбивство Касема Сулеймані;

Нетаньягу стверджував, що ліквідація лідера теократичного режиму спровокує народне повстання, повалить систему, що існує з 1979 року, і назавжди усуне загрозу глобального тероризму.

Наказ про атаку було віддано 27 лютого, а перші вибухи пролунали вранці 28 лютого. Трамп особисто оголосив про загибель Хаменеї, назвавши операцію успіхом у знищенні ядерної та ракетної інфраструктури Ірану. Однак наслідки виявилися значно масштабнішими та трагічнішими, ніж прогнозували в Білому домі:

загинули понад 2300 цивільних іранців та щонайменше 13 американських військовослужбовців;

через ескалацію було фактично заблоковано ключові судноплавні маршрути, що призвело до різкого стрибка цін на нафту;

очікуваного повстання не відбулося. Новим верховним лідером Ірану став син Хаменеї – Моджтаба, який займає ще більш радикальну антиамериканську позицію, ніж його батько.

Попри критику щодо втягування США у велику війну, Нетаньягу називає такі звинувачення «фейковими новинами», наголошуючи, що Дональд Трамп ухвалював рішення самостійно. Водночас міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що мотив відплати грав важливу роль, зазначивши, що президент «посміявся останнім» у протистоянні з Тегераном.

Як відомо, колишній очільник Національного антитерористичного центру Джо Кент, який пішов у відставку через незгоду з курсом Білого дому, виступив із резонансними заявами щодо ролі Ізраїлю в американській політиці на Близькому Сході. В інтерв’ю Такеру Карлсону він прямо звинуватив ізраїльську сторону у маніпулюванні США задля розв'язання конфлікту з Тегераном. Кент назвав аргументи державного секретаря Марко Рубіо про «неминучу іранську загрозу» хибними, оскільки, на його переконання, Іран не мав наміру атакувати без прямої провокації.

Також Джо Кент спростував заяви про підготовку Тегераном ударів, порівнянних із подіями 11 вересня чи Перл-Харбором. Він наголосив, що Сполучені Штати не мали жодних розвідувальних даних про плани Ірану здійснити підступний напад на американські бази чи цивільні об'єкти на початку березня.

За словами Кента, іранське керівництво зазвичай діє вкрай виважено, дотримуючись поетапної схеми ескалації, а не раптових ударів стратегічного масштабу.