Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль заперечив участь у переговорах США з Іраном та обіцяє продовжувати удари

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: AFP

Ізраїль вимагає повного ядерного роззброєння Ірану як умови припинення вогню

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що його країна не залучена до жодних дипломатичних консультацій між Вашингтоном та Тегераном, які мають відбутися цього тижня в Пакистані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За його словами, поки тривають розмови про дипломатію, збройні сили Ізраїлю та США продовжують атакувати військові об’єкти в Ірані. Данон підкреслив, що хоча авіаудари вже дозволили «багато чого досягти», операція триватиме до повної реалізації поставлених цілей.

Головним аргументом на користь продовження військового тиску посол назвав брехню іранського керівництва щодо свого озброєння. Він нагадав, що ще кілька тижнів тому МЗС Ірану запевняло у відсутності ракет із дальністю понад 2000 км. Проте днями Тегеран запустив ракету, яка пролетіла майже 4000 км у напрямку стратегічної бази Дієго-Гарсія в Індійському океані. Цей інцидент, на думку ізраїльської сторони, доводить реальну загрозу іранського ракетного потенціалу не лише для регіону, а й для віддалених об’єктів США та Великої Британії.

Ізраїль наполягає, що будь-яке майбутнє врегулювання конфлікту має базуватися на жорстких гарантіях: Іран повинен бути повністю позбавлений можливості розробляти ядерну зброю та балістичні ракети великої дальності. Денні Данон резюмував, що Ізраїль не зупиниться, доки ці загрози не будуть ліквідовані остаточно.

Раніше Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом. 

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

Теги: війна США Іран Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua