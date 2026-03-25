Ізраїль заперечив участь у переговорах США з Іраном та обіцяє продовжувати удари

Ізраїль вимагає повного ядерного роззброєння Ірану як умови припинення вогню

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що його країна не залучена до жодних дипломатичних консультацій між Вашингтоном та Тегераном, які мають відбутися цього тижня в Пакистані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За його словами, поки тривають розмови про дипломатію, збройні сили Ізраїлю та США продовжують атакувати військові об’єкти в Ірані. Данон підкреслив, що хоча авіаудари вже дозволили «багато чого досягти», операція триватиме до повної реалізації поставлених цілей.

Головним аргументом на користь продовження військового тиску посол назвав брехню іранського керівництва щодо свого озброєння. Він нагадав, що ще кілька тижнів тому МЗС Ірану запевняло у відсутності ракет із дальністю понад 2000 км. Проте днями Тегеран запустив ракету, яка пролетіла майже 4000 км у напрямку стратегічної бази Дієго-Гарсія в Індійському океані. Цей інцидент, на думку ізраїльської сторони, доводить реальну загрозу іранського ракетного потенціалу не лише для регіону, а й для віддалених об’єктів США та Великої Британії.

Ізраїль наполягає, що будь-яке майбутнє врегулювання конфлікту має базуватися на жорстких гарантіях: Іран повинен бути повністю позбавлений можливості розробляти ядерну зброю та балістичні ракети великої дальності. Денні Данон резюмував, що Ізраїль не зупиниться, доки ці загрози не будуть ліквідовані остаточно.

Раніше Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом.

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.