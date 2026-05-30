Литва закликала НАТО до рішучої відповіді після влучання російського дрона в багатоповерхівку в Румунії

Максим Бурич
Глава дипломатичного відомства закликав негайно вжити кроків
Очільник литовського МЗС Кястутіс Будріс наголосив, що Альянс має посилити тиск на Москву вздовж усього східного флангу

Північноатлантичний альянс продемонстрував надто мляву реакцію на інцидент із безпекою, коли російський військовий безпілотник із вибухівкою влетів у житловий багатоквартирний будинок у румунському місті Галац. З жорсткою критикою та закликом до негайних дій виступив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. На його переконання, загравання з агресором лише розв'язує Кремлю руки, тож союзники мають показати Москві, що за порушення повітряного простору НАТО доведеться платити реальну ціну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Коментуючи падіння російського дрона-камікадзе на цивільний об'єкт країни-партнера, Кястутіс Будріс констатував, що оборонний блок змарнував можливість для демонстрації сили. «У цьому конкретному випадку НАТО дійсно мав реагувати рішучіше», – підкреслив дипломат.

Він нагадав, що Альянс уже має позитивний досвід протидії подібним провокаціям, який варто масштабувати на всі прикордонні регіони.

«У нас є успішні приклади. Те, як НАТО відреагував на попередні інциденти в Польщі, показало, що можна відсунути ці загрози від кордону і змусити Росію вжити додаткових запобіжних заходів. Ці оборонні рішення мають ухвалюватися системно – вздовж усієї лінії фронту», – переконаний Будріс.

На думку литовського міністра, рішуча відповідь не обов’язково означає завдання прямого військового удару у відповідь по території РФ, проте Альянс має куди ширший інструментарій для демонстрації сили.

Глава дипломатичного відомства закликав негайно вжити таких кроків:

  • Посилення повітряного патрулювання: Радикально збільшити кількість бойових винищувачів країн НАТО, які виконують місії Air Policing у прикордонних зонах;
  • Наземний контроль: Суттєво зміцнити патрулювання безпосередньо на сухопутних ділянках кордону з РФ та Білоруссю;
  • Економічний щит ЄС: Негайно розгорнути фінансові оборонні інструменти Європейського Союзу. За словами Будріса, кошти на заходи протидії дронам та інші комплексні програми підвищення стійкості планували впровадити пізніше, але інцидент вимагає зробити це негайно.

«Ми маємо можливість показати, що це має певну ціну. Збільшуючи кількість винищувачів, посилюючи патрулювання та тиск безпосередньо на кордоні – саме так ми маємо реагувати», – додав урядовець.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ударні безпілотники країни-агресорки регулярно перетинали кордони країн Північноатлантичного альянсу. Проте черговий інцидент став безпрецедентним: уперше за весь час війни внаслідок атаки російських БПЛА постраждали цивільні особи як у Румунії, так і загалом на території держав-членів НАТО.

Теги: Румунія Литва росія безпілотник

