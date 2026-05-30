Міністр оборони США заявив, що будь-яка мирна угода з Іраном «буде вигідною угодою»

Гегсет: Мені подобаються нещирі запитання від нещирої преси. Я ж казав, що це буде вигідна угода

Піт Гегсет зауважив, якщо Іран не захоче укладати угоду, яка гарантує, що він не отримає ядерну зброю, тоді американські військові відновлять удари

Оскільки президент Дональд Трамп досі утримується від будь-яких заяв щодо того, чи було досягнуто мирної угоди з Іраном, міністр оборони Піт Гегсет заявив, що «станом на зараз будь-яка угода буде вигідною». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Під час сесії питань і відповідей після виступу на форумі «Шангрі-Ла Діалог» у Сінгапурі Гегсет сказав, що Трамп терпляче стежить за тим, щоб будь-який мирний пакт з Іраном гарантував, що він не отримає ядерної зброї.

«У мене була можливість поговорити з президентом Трампом сьогодні вранці. Він хотів, щоб я ще раз наголосив, наскільки він терплячий у забезпеченні того, щоб, коли США беруться за такі історичні починання, будь-яка угода була гарною, чудовою, і він терплячий у прагненні до цього», – сказав Гегсет.

Гегсет зазначив, що якщо Іран не захоче укладати велику угоду, яка гарантує, що він не отримає ядерну зброю, тоді Іран може мати справу з американськими військовими.

Пізніше, коли репортер запитав Гегсета про його коментар про те, що «будь-яка угода буде вигідною», він відповів: «Мені подобаються нещирі запитання від нещирої преси. Я ж казав, що це буде вигідна угода».

Міністр оборони США заявив, що американські збройні сили повністю готові відновити бойові дії, якщо буде такий наказ, і що запасів зброї достатньо для виконання цього завдання.

Раніше президент Дональд Трамп пожартував, що міністр оборони Піт Гегсет «любить війну».

«У нас чудові люди, і військовий міністр Піт Гегсет – головний актор – він любить війну… він хороша людина», – сказав Трамп.

Як відомо, після початку військової кампанії проти Ірану роль міністра оборони Піта Гегсета в адміністрації Дональда Трампа стала максимально чіткою: він є головним публічним захисником рішень президента та «обличчям» Пентагону на телебаченні.

Перед початком перших бомбардувань, коли радники зазвичай наголошують на ризиках – таких як закриття Ормузької протоки чи економічний шок – Гегсет применшував ці загрози та активно підтримав ідею спільної з Ізраїлем операції. Хоча він не має глибокого досвіду військового керівництва, його впевненість та войовнича риторика стали саме тим, чого Трамп очікував від очільника оборонного відомства.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки.

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.