Зеленський розповів про ураження нафтобази у Краснодарському краї

Зеленський: Нові наші далекобійні санкції, і це 500 км від нашого державного кордону

Зеленський підтвердив успішний удар по нафтобазі, який було здійснено за 500 км від державного кордону

Українська програма «далекобійних практичних санкцій» продовжує системно руйнувати економічний та логістичний фундамент російської воєнної машини. Черговою підтвердженою ціллю українських безпілотників став великий об'єкт нафтової промисловості в місті Армавір, що в Краснодарському краї РФ. Операцію успішно реалізували спецпризначенці Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Удар по об'єкту в Армавірі став частиною планомірної кампанії Силу оборони та спецслужб із ліквідації паливних хабів, які забезпечують окупаційне угруповання військ. Глава держави чітко дав зрозуміти, що цей удар є закономірним наслідком небажання Кремля припинити бойові дії.

«Нові наші далекобійні санкції, і це 500 кілометрів від нашого державного кордону. Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження. Тож черговий обʼєкт російської нафтової галузі досягнутий: Армавір, Краснодарський край», – розповів Зеленський.

Ця операція вкотре продемонструвала здатність українських засобів ураження ефективно діяти в глибокому тилу ворога. Об'єкт в Армавірі розташований на відстані близько 500 км від державного кордону України, що робить його недосяжним для звичайних засобів тактичного рівня, проте вразливим для українських далекобійних дронів.

Президент наголосив, що Україна діє абсолютно справедливо. За його словами, поєднання юридичного тиску з боку західних партнерів та практичних атак на енергетичний сектор РФ є єдиним дієвим інструментом для примусу Москви до реального миру.

«Дякую нашим воїнам СБУ за цей результат. Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій – у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей. Усі типи наших санкцій – юридичні та цілком практичні далекобійні – працюють на наближення миру. Дякую за влучність!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня безпілотники атакували Армавір у Краснодарському краї в РФ.

Вночі безпілотники атакували промислову зону Армавіру. Метою став об'єкт ТОВ «Південна нафтова компанія». БпЛА пошкодили територію нафтобази. На об'єкті розпочалася пожежа.