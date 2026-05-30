Польща першою отримала €6,6 млрд за програмою оборонних кредитів SAFE

Варшава забрала найбільшу частку європейського пирога із загального фонду обсягом €150 млрд

Польща стала першою державою Європейського Союзу, яка отримала «живі» кошти в межах нової масштабної програми оборонних кредитів SAFE. Європейська комісія перерахувала Варшаві перший транш у розмірі €6,6 млрд. Ці фінансові вливання покликані радикально прискорити переозброєння польської армії на тлі безпрецедентних загроз з боку РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Отримані €6,6 млрд – це лише стартові 15% від колосальної загальної суми, яку Брюссель затвердив для Польщі. Загалом у межах ініціативи SAFE країна має отримати астрономічні €43,7 млрд.

Варшава виявилася абсолютним лідером за обсягами фінансування серед усіх 19 держав-членів ЄС, які торік подали свої заявки на участь у програмі спільних оборонних закупівель загальним кошторисом €150 млрд.

Після Польщі найбільші фінансові ліміти передбачені для Румунії, Угорщини, Франції та Італії. Поки польський план успішно фінансується, оборонна стратегія Угорщини наразі залишається єдиною в ЄС, яка досі очікує на остаточне схвалення та верифікацію з боку Європейської комісії через постійні політичні суперечки з Будапештом.

Єврокомісарка з питань технологій і безпеки Генна Віркгунен чітко окреслила філософію нової програми: «Європа має бути готова до будь-якого сценарію й діяти за будь-яких обставин. Механізм SAFE покликаний допомогти країнам ЄС оперативно зміцнювати та нарощувати військові можливості».

Отримавши зелене світло від Єврокомісії ще на початку року, польський уряд не став зволікати й одразу перейшов до практичного освоєння коштів. Пріоритет було надано внутрішньому оборонно-промисловому комплексу. Варшава вже підписала низку великих контрактів із польськими збройовими заводами на масове постачання нових військових вантажівок, тактичних автоцистерн та дефіцитних баражувальних боєприпасів (дронів-камікадзе).

Масштаби польських військових апетитів вражають: за словами прем’єр-міністра Дональда Туска, до кінця травня уряд планує фіналізувати близько 40 масштабних оборонних контрактів.

Загальна вартість цього пакету замовлень становить 100 млрд злотих (приблизно €23,6 млрд євро). «Ми захищаємось, а не лише говоримо», – прокоментував запуск оборонних заводів Дональд Туск.

Головне завдання програми SAFE – стимулювати держави Євросоюзу купувати зброю спільно, створюючи єдині стандарти та здешевлюючи виробництво за рахунок великих партій. Проте архітектори реформи пішли на компроміс, дозволивши столицям витрачати частину грошей на суто національні потреби.

