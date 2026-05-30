Головна Світ Політика
search button user button menu button

Центр Кеннеді має видалити ім'я Трампа з фасаду будівлі: реакція президента на рішення суду

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Центр Кеннеді має видалити ім'я Трампа з фасаду будівлі: реакція президента на рішення суду
У грудні 2025 року робітники додали ім'я президента Трампа до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні
фото: The New York Times
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дональд Трамп заявив, що передасть контроль над Центром виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді Конгресу після того, як федеральний суддя заблокував його плани щодо цього закладу 

Президент Дональ Трамп оголосив, що має намір передати контроль над Центром виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді Конгресу. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Такий крок Трампа став фактичною відмовою від його планів закрити заклад на дворічну реконструкцію після того, як федеральний суддя заблокував відповідні наміри адміністрації.

У своєму дописі в соціальних мережах Трамп гостро розкритикував судове рішення, назвавши центр «недієздатною установою», та зазначив, що законодавці відтепер нестимуть повну відповідальність за його функціонування, управління та обслуговування. З цією метою президент уже доручив Міністерству торгівлі вжити всіх необхідних кроків для повної та остаточної передачі об'єкта.

Юридична законність такої процедури наразі залишається незрозумілою. За даними Дослідницької служби Конгресу, Центр Кеннеді є незалежним відгалуженням Смітсонівського інституту, а кошти на ремонт його приміщень уже були окремо виділені американським парламентом. Раніше закладом керувала двопартійна рада опікунів, проте минулого року Трамп повністю оновив її склад, призначивши туди своїх союзників, які згодом обрали самого президента головою ради.

Суперечці передувало рішення судді Окружного суду США округу Колумбія Крістофера «Кейсі» Купера, який зобов'язав адміністрацію видалити ім'я Трампа з будівлі. Суддя наголосив, що за законом центр може носити ім'я виключно колишнього президента Джона Ф. Кеннеді, на честь якого його й було збудовано як живий меморіал після вбивства у 1963 році.

Крім того, суд визнав, що рішення ради про закриття закладу базувалося на однобокій та недостатній презентації проекту. Водночас постанова судді не забороняє проводити поточний ремонт або ухвалити рішення про закриття у майбутньому, якщо рада директорів проведе незалежний і розсудливий розгляд цього питання.

Перейменування та спроба захоплення контролю над культурним центром призвели до різкого падіння продажів квитків на мистецькі заходи – від опери та симфонічних концертів до мюзиклів. У Вашингтоні припускали, що заплановане на липень закриття було спробою приховати фінансові втрати, проте нове керівництво закладу на чолі з виконавчим директором Меттом Флокою заперечувало це, наполягаючи на критичній потребі масштабного технічного обслуговування будівлі.

Ситуація навколо Центру Кеннеді стала черговою ланкою у спробах Трампа перебудувати історичні об'єкти Вашингтона. Серед інших його ініціатив, які зараз оскаржуються в судах – знесення східного крила Білого дому задля зведення величезної бальної зали, нанесення синього захисного покриття на відбиваючий басейн Меморіалу Лінкольна та будівництво 76-метрової тріумфальної арки біля Арлінгтонського національного кладовища. Попри те, що наразі президент паралельно вирішує питання війни в Ірані, паливної кризи та затвердження мирної угоди з Тегераном, проекти реконструкції столиці залишаються у фокусі його постійної прискіпливої уваги та публічних обговорень.

Нагадаємо, у грудні 2025 року у США Конгрес висунув законопроєкт щодо заборони перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або активу на честь чинного президента США Дональда Трампа. 

Ця ініціатива виникла після того, як Трамп вирішив додати своє ім’я до назви Центру Кеннеді. Її авторкою стала демократка Ейпріл Макклей. Саме вона запропонувала заборонити додавати ім’я Дональда Трампа до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні.

Теги: США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після Пекіна стало ясно, від кого залежить мир в Україні
Після Пекіна стало ясно, від кого залежить мир в Україні
23 травня, 11:01
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до переговорів лише у форматі, який гарантує довгострокове припинення вогню, безпеку та реальний мир
Зеленський доручив дізнатися у команди Трампа деталі «перемир’я» РФ
30 квiтня, 11:15
Республіканці не підтримали ініціативу, попри наближення 60-денного дедлайну
Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном
1 травня, 01:28
Грем підтримав ініціативу Трампа щодо звільнення суден, які застрягли в Ормузькій протоці
Грем підтримав ініціативу Трампа щодо звільнення суден, які застрягли в Ормузькій протоці
4 травня, 03:59
Тернер побудував медіаімперію
Помер засновник CNN Тед Тернер
6 травня, 17:50
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та держсекретар США Марко Рубіо
Лід почав танути? Мелоні зустрілася з Рубіо після напруження зі США
8 травня, 17:43
Трамп: Коли фейкові новини кажуть, що іранський ворог успішно справляється з нами у військовому плані, це фактично зрада, оскільки це настільки хибне і навіть абсурдне твердження
Трамп назвав зрадою репортажі американських ЗМІ про військові успіхи Ірану
13 травня, 00:29
Дводенний американсько-китайський саміт у Пекіні завершився без конкретних угод
Сі Цзіньпін восени приїде до США на запрошення Трампа
15 травня, 23:20
Антиамериканський мурал на будівлі в Тегерані
Іран вестиме вічну війну з США та Ізраїлем. Аналіз CNN
Вчора, 01:15

Політика

Російські дрони залітали у Румунію вже щонайменше 28 разів
Російські дрони залітали у Румунію вже щонайменше 28 разів
Центр Кеннеді має видалити ім'я Трампа з фасаду будівлі: реакція президента на рішення суду
Центр Кеннеді має видалити ім'я Трампа з фасаду будівлі: реакція президента на рішення суду
Міністр оборони США заявив, що будь-яка мирна угода з Іраном «буде вигідною угодою»
Міністр оборони США заявив, що будь-яка мирна угода з Іраном «буде вигідною угодою»
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
Politico: Пентагон готує все необхідне для вторгнення на Кубу
Politico: Пентагон готує все необхідне для вторгнення на Кубу
США анулювали візу китайському журналісту після вислання репортерки NYT із Китаю
США анулювали візу китайському журналісту після вислання репортерки NYT із Китаю

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua