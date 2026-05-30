Центр Кеннеді має видалити ім'я Трампа з фасаду будівлі: реакція президента на рішення суду

У грудні 2025 року робітники додали ім'я президента Трампа до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні

Дональд Трамп заявив, що передасть контроль над Центром виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді Конгресу після того, як федеральний суддя заблокував його плани щодо цього закладу

Президент Дональ Трамп оголосив, що має намір передати контроль над Центром виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді Конгресу. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Такий крок Трампа став фактичною відмовою від його планів закрити заклад на дворічну реконструкцію після того, як федеральний суддя заблокував відповідні наміри адміністрації.

У своєму дописі в соціальних мережах Трамп гостро розкритикував судове рішення, назвавши центр «недієздатною установою», та зазначив, що законодавці відтепер нестимуть повну відповідальність за його функціонування, управління та обслуговування. З цією метою президент уже доручив Міністерству торгівлі вжити всіх необхідних кроків для повної та остаточної передачі об'єкта.

Юридична законність такої процедури наразі залишається незрозумілою. За даними Дослідницької служби Конгресу, Центр Кеннеді є незалежним відгалуженням Смітсонівського інституту, а кошти на ремонт його приміщень уже були окремо виділені американським парламентом. Раніше закладом керувала двопартійна рада опікунів, проте минулого року Трамп повністю оновив її склад, призначивши туди своїх союзників, які згодом обрали самого президента головою ради.

Суперечці передувало рішення судді Окружного суду США округу Колумбія Крістофера «Кейсі» Купера, який зобов'язав адміністрацію видалити ім'я Трампа з будівлі. Суддя наголосив, що за законом центр може носити ім'я виключно колишнього президента Джона Ф. Кеннеді, на честь якого його й було збудовано як живий меморіал після вбивства у 1963 році.

Крім того, суд визнав, що рішення ради про закриття закладу базувалося на однобокій та недостатній презентації проекту. Водночас постанова судді не забороняє проводити поточний ремонт або ухвалити рішення про закриття у майбутньому, якщо рада директорів проведе незалежний і розсудливий розгляд цього питання.

Перейменування та спроба захоплення контролю над культурним центром призвели до різкого падіння продажів квитків на мистецькі заходи – від опери та симфонічних концертів до мюзиклів. У Вашингтоні припускали, що заплановане на липень закриття було спробою приховати фінансові втрати, проте нове керівництво закладу на чолі з виконавчим директором Меттом Флокою заперечувало це, наполягаючи на критичній потребі масштабного технічного обслуговування будівлі.

Ситуація навколо Центру Кеннеді стала черговою ланкою у спробах Трампа перебудувати історичні об'єкти Вашингтона. Серед інших його ініціатив, які зараз оскаржуються в судах – знесення східного крила Білого дому задля зведення величезної бальної зали, нанесення синього захисного покриття на відбиваючий басейн Меморіалу Лінкольна та будівництво 76-метрової тріумфальної арки біля Арлінгтонського національного кладовища. Попри те, що наразі президент паралельно вирішує питання війни в Ірані, паливної кризи та затвердження мирної угоди з Тегераном, проекти реконструкції столиці залишаються у фокусі його постійної прискіпливої уваги та публічних обговорень.

Нагадаємо, у грудні 2025 року у США Конгрес висунув законопроєкт щодо заборони перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або активу на честь чинного президента США Дональда Трампа.

Ця ініціатива виникла після того, як Трамп вирішив додати своє ім’я до назви Центру Кеннеді. Її авторкою стала демократка Ейпріл Макклей. Саме вона запропонувала заборонити додавати ім’я Дональда Трампа до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні.