Російські дрони залітали у Румунію вже щонайменше 28 разів

Румунські генерали нарікають на закони, а в НАТО заговорили про спільне ППО з Україною

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ударні безпілотники країни-агресорки регулярно перетинали кордони країн Північноатлантичного альянсу. Проте черговий інцидент став безпрецедентним: уперше за весь час війни внаслідок атаки російських БПЛА постраждали цивільні особи як у Румунії, так і загалом на території держав-членів НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW звели до єдиного реєстру всі зафіксовані випадки агресивних дій російської безпілотної авіації в Чорноморському регіоні. Оприлюднені цифри доводять, що йдеться не про поодинокі випадки, а про системну небезпеку. Російські дрони-камікадзе щонайменше 28 разів безпосередньо порушували суверенний повітряний простір Румунії. Уламки збитих або уражених безпілотників падали на румунську землю як мінімум 47 разів.

Раніше Міністерство оборони Румунії неодноразово констатувало, що Росія навмисно прокладає маршрути своїх дронів для ударів по українських придунайських портах впритул до румунського кордону. Схожі небезпечні інциденти з падінням металевих уламків та зальотами ракет раніше фіксувала й Польща, проте румунський напрямок наразі залишається найкритичнішим.

Попри пряму загрозу для власних громадян, збройні сили Румунії досі не продемонстрували рішучих дій із перехоплення порушників. Військове керівництво країни пояснює таку пасивність двома ключовими факторами: законодавчими та суто технічними.

По-перше, чинні юридичні обмеження в Румунії забороняють силам ППО відкривати вогонь у спосіб, який може призвести до потрапляння протиракет або їхніх залишків у повітряний простір сусідньої держави (зокрема України). По-друге, швидкість розвитку подій під час атаки є надто високою.

Виконувач обов'язків начальника Об’єднаного штабу збройних сил генерал Георге Максим заявив, що від моменту виявлення російського дрона радарами до безпосереднього моменту удару минуло лише чотири хвилини. За словами генерала, цього часу критично недостатньо для повної ідентифікації об'єкта та його безпечного перехоплення. Він також підкреслив, що іноді ризик падіння уламків після збиття «шахеда» над населеними пунктами може бути значно небезпечнішим за сам дрон.

Аналітики ISW підкреслюють, що поява перших поранених серед цивільного населення може змусити Брюссель переглянути свою пасивну оборонну доктрину «глибокого занепокоєння». На тлі останнього інциденту всередині НАТО може бути порушене питання про створення єдиної координаційної системи протиповітряної оборони.

До цієї системи, окрім прикордонних країн НАТО, можуть увійти Україна та Молдова. Головна мета – забезпечити миттєвий обмін радіолокаційними даними та дозволити союзникам оперативно перехоплювати й знищувати російські повітряні цілі на підльоті до кордонів Альянсу.

Як відомо, через падіння російського безпілотника на житловий будинок Бухарест вживає рішучих дипломатичних та безпекових заходів.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії. Румунська влада заявила, що не мала достатньо часу для перехоплення російського безпілотника, який у ніч проти 29 травня влучив у житловий будинок у Галаці.

Також Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав саме російський дрон. На місці події працюють спеціалізовані бригади IGSU та інших структур МВС, румунської розвідувальної служби та румунської поліції.

Зокрема, МЗС Румунії повідомило, що унаслідок інциденту двоє людей зазнали легких травм. За словами директора SAJ Галац Даніели Енчу, йдеться про жінку з опіками I ступеня та 14-річного хлопчика, який, ймовірно, пережив панічну атаку. Обом надається медична допомога.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте перебуває на зв’язку з румунською владою після падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Галац.