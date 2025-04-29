Австралія затримує надання танків Україні: США досі не надали дозволу – медіа

«Ми починаємо сумніватися, чи українці хочуть ці машини – дах танка є найслабшим місцем «Абрамса», а це війна з безпілотниками», – сказав ABC один з представників Міноборони Австралії

Спершу передача танків ускладнилася після того, як Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні

Австралія досі не передала Україні списані танки Abrams, оскільки США не надали дозволу не їх експорт. Як передає «Главком», про це повідомляє ABC News.

Так, спершу передача танків ускладнилася після того, як президент США Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні.

Після відновлення допомоги Австралія все ще очікує на дозвіл передати ці танки Україні, однак його досі немає. «Ми починаємо сумніватися, чи справді українці хочуть ці машини – дах танка є найслабшим місцем «Абрамса», а це війна з безпілотниками», – сказав ABC один з представників Міноборони Австралії.

Чиновники кажуть, що буде «незручно» везти танки через океан, оскільки у Австралії бракує досвідченого особового складу, який наглядав би за цією технікою під час транспортування до України.

До слова, український екіпаж танка Abrams дивом вижив під час кількох атак безпілотників завдяки передовій броні та кмітливості танкістів. Нещодавно в мережі з’явилося відео, на якому російські FPV-дрони націлені на основний бойовий танк Abrams, яким керував український екіпаж в Курській області РФ. Драматичне зіткнення, яке включало численні атаки безпілотників, стало свідченням стійкості танка та винахідливості екіпажу.

Роб Лі з Інституту досліджень зовнішньої політики та Майкл Кофман з Фонду Карнегі взяли інтерв'ю у командира танка 47-ї механізованої бригади, розкривши подробиці інциденту.

Нагадаємо, Австралія передала Україні плануючі авіабомби JDAM-ER після того, як їх зняли з озброєння військово-повітряних сил Австралії. Бомби виготовили у 2021 році. Про це повідомляє Australian Defence Magazine.

У Плані використання керованої зброї та боєприпасів, оприлюдненому 30 жовтня, зазначено, що Австралія знімає з озброєння боєприпаси Mk.82 JDAM-ER разом із виведенням з озброєння літаків F/A-18A/B Classic Hornet.