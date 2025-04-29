Головна Світ Політика
search button user button menu button

Австралія затримує надання танків Україні: США досі не надали дозволу – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Австралія затримує надання танків Україні: США досі не надали дозволу – медіа
«Ми починаємо сумніватися, чи українці хочуть ці машини – дах танка є найслабшим місцем «Абрамса», а це війна з безпілотниками», – сказав ABC один з представників Міноборони Австралії
фото: Australian Defence Force

Спершу передача танків ускладнилася після того, як Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні

Австралія досі не передала Україні списані танки Abrams, оскільки США не надали дозволу не їх експорт. Як передає «Главком», про це повідомляє ABC News.

Так, спершу передача танків ускладнилася після того, як президент США Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні.

Після відновлення допомоги Австралія все ще очікує на дозвіл передати ці танки Україні, однак його досі немає. «Ми починаємо сумніватися, чи справді українці хочуть ці машини – дах танка є найслабшим місцем «Абрамса», а це війна з безпілотниками», – сказав ABC один з представників Міноборони Австралії.

Чиновники кажуть, що буде «незручно» везти танки через океан, оскільки у Австралії бракує досвідченого особового складу, який наглядав би за цією технікою під час транспортування до України.

До слова, український екіпаж танка Abrams дивом вижив під час кількох атак безпілотників завдяки передовій броні та кмітливості танкістів. Нещодавно в мережі з’явилося відео, на якому російські FPV-дрони націлені на основний бойовий танк Abrams, яким керував український екіпаж в Курській області РФ. Драматичне зіткнення, яке включало численні атаки безпілотників, стало свідченням стійкості танка та винахідливості екіпажу.

Роб Лі з Інституту досліджень зовнішньої політики та Майкл Кофман з Фонду Карнегі взяли інтерв'ю у командира танка 47-ї механізованої бригади, розкривши подробиці інциденту.

Нагадаємо, Австралія передала Україні плануючі авіабомби JDAM-ER після того, як їх зняли з озброєння військово-повітряних сил Австралії. Бомби виготовили у 2021 році. Про це повідомляє Australian Defence Magazine.

У Плані використання керованої зброї та боєприпасів, оприлюдненому 30 жовтня, зазначено, що Австралія знімає з озброєння боєприпаси Mk.82 JDAM-ER разом із виведенням з озброєння літаків F/A-18A/B Classic Hornet.

Читайте також:

Теги: танки Австралія військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗМІ підбили проміжні підсумки роботи підземного сталевого шпиталю ЗСУ, побудованого «Метінвестом» Ахметова
Як працює підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» на лінії фронту
25 квiтня, 13:13
Директор Центру оборонних стратегій вважає припинення надання розвідувальних даних Україні найпроблематичнішим
Чим загрожує вихід США з мирних перемовин? Експерт-міжнародник попередив про небезпеку
22 квiтня, 09:25
Тільки незначній частині росіян вдалося прорватися крізь вогневу завісу й дійти на відстань ураження стрілецької зброї
ЗСУ розгромили колону з 300 штурмовиків і десятків бронемашин на Запорізькому напрямку
20 квiтня, 18:55
Австралійський доброволець Оскар Дженкінс у російському полоні
Росіяни судитимуть полоненого австралійця, який воював за Україну
20 квiтня, 15:37
За словами чиновника, все більше держав схиляються до моделі фінансування українського ОПК
Замість зброї гроші: Європа розглядає зміну форми допомоги Україні
20 квiтня, 15:08
Кремль відкрито погрожує Європі, щоб зірвати підтримку України – ISW
Кремль відкрито погрожує Європі, щоб зірвати підтримку України – ISW
18 квiтня, 05:19
Центр з координації постачання військової допомоги Україні було створено у квітні 2022 року
Залужний вперше розповів про створення секретного штабу у Вісбадені
8 квiтня, 10:10
Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен розповів про деталі 25 пакету допомоги Україні
Данія передає Україні майже $1 млрд: куди піде допомога
3 квiтня, 15:03
Очільник Пентагону США Піт Гегсет не буде присутній на засіданні Контактної групи з питань оборони України 11 квітня
США вперше проігнорують засідання «Рамштайн»: Захарова іронічно відреагувала
3 квiтня, 01:49

Політика

Франція скликає засідання Радбезу ООН щодо російської агресії
Франція скликає засідання Радбезу ООН щодо російської агресії
Трамп звернувся до жителів Канади напередодні оголошення результатів виборів
Трамп звернувся до жителів Канади напередодні оголошення результатів виборів
Пєсков визнав, що Росія не збирається погоджуватися на 30-денне перемир'я
Пєсков визнав, що Росія не збирається погоджуватися на 30-денне перемир'я
Австралія затримує надання танків Україні: США досі не надали дозволу – медіа
Австралія затримує надання танків Україні: США досі не надали дозволу – медіа
«Говорить багато нісенітниці»: радники виконують доручення Трампа не з першого разу
«Говорить багато нісенітниці»: радники виконують доручення Трампа не з першого разу
Ліквідований генерал Москалик був цінною особою для Путіна: нові деталі
Ліквідований генерал Москалик був цінною особою для Путіна: нові деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
37K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
28K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
23K
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
22K
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua