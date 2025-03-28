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Австралія визначилася з датою парламентських виборів

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Австралія визначилася з датою парламентських виборів
Поки невідомо, чи збереже свої позиції уряд Ентоні Албанізі
фото: AP

Ключові суперники мають майже рівні шанси

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі звернувся до генерал-губернаторки Саманти Мостін із запитом на проведення парламентських виборів. Вибори офіційно призначені на  3 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters

П’ятитижнева передвиборча кампанія буде зосереджена на питанні фінансового добробуту – адже раніше уряд Албаніза зміг провести через парламент бюджет, що передбачає зниження податків. Натомість опозиційна коаліція Ліберальної та Національної партій Пітера Даттона прагне скасувати це рішення.

Згідно з опитуванням напередодні виборів, конкуруючі політсили демонструють доволі близькі рейтинги, а це може призвести до відсутності більшості у будь-якої з обраних до парламенту партій. Тоді питання формування уряду залежатиме від здатності партійних лідерів домовитися з дрібнішими політсилами.

Зауважимо, що австралійський парламент обирається на три роки, а формальним главою держави досі залишається король Великої Британії. Саме його у Австралії представляє  генерал-губернатор.

Раніше стало відомо, що президент Дональд Трамп США відмовився надати Австралії пільги  щодо запровадження мит на сталь і алюміній, хоча раніше давав таку обіцянку прем'єр-міністру Ентоні Албанізі.

Також «Главком» повідомляв, що двоє власників сільського кафе в Австралії вирішили запровадити «податок» на американські напої, аби в такий спосіб підтримати Україну.

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Теги: вибори Австралія

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