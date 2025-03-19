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Стало відомо, хто з команди Трампа веде перемовини із українською опозицією – Politico

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стало відомо, хто з команди Трампа веде перемовини із українською опозицією – Politico
Рolitico: Перемовини із Петром Порошенком і Юлією Тимошенко вели син Трампа, його зять, Такер Карлсон і спецпосланець Віткофф
архівне фото: a.usembassy.gov

Рolitico: Такі перемовини, це «дуже великий брак розуміння України»

Соратники президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції, під час яких обговорювали проведення президентських виборів. Ці перемовини із Петром Порошенком й Юлією Тимошенко вели син Трампа Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Корі Кушнер, Такер Карлсон і спецпосланець Стів Віткофф. Останній – єдиний, хто відіграє офіційну роль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Зазначається, що вони розглядають Зеленського як «перешкоду», про що сказав республіканський експерт із зовнішньої політики.

«Як можна вплинути на Зеленського і зробити його більш поступливим? Ну, ви залучаєте його політичних супротивників, і ви показуєте йому, що у Вашингтона є інші українські партнери та варіанти. Але я думаю, що частина «світу Трампа», помиляється, думаючи, що вони можуть «призначити когось» в Україні своїм партнером і досягти електорального успіху в перспективі, коли б не відбулися вибори», – йдеться у матеріалі.

Журналісти наголошують, що такі перемовини, це «дуже великий брак розуміння України». Рolitico також додає, що ідею дострокових президентських виборів також проштовхує Кремль, який роками «хотів позбутися Зеленського»

Раніше Politico із посиланням на власні джерела написало, що четверо високопосадовців з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції.

За інформацією видання, представники команди Дональда Трампа провели переговори з Юлією Тимошенко та високопоставленими членами партії «Європейська Солідарність». За даними ЗМІ, переговори були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Згодом експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко та народна депутатка й лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відреагували на публікацію Politico.

Порошенко підтвердив, що його команда працює з американськими партнерами, маючи на меті «збереження двопартійної підтримки України». За його словами, він завжди був і є категорично проти виборів під час війни.

Юлія Тимошенко також не лишилася осторонь, але була більш лаконічною у висловлюваннях. Вона погодилася зі словами Зеленського, що Україна «готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента Трампа».

До слова, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції.

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Теги: Петро Порошенко Юлія Тимошенко Європейська солідарність вибори депутат партії Україна переговори Кіт Келлог

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