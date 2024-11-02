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Австралія передала Україні плануючі авіабомби – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Австралія передала Україні плануючі авіабомби – ЗМІ
Авіабомба з комплектом JDAM-ER
фото з відкритих джерел

ЗМІ: Принаймні частину цих боєприпасів Австралія вже передала Україні, однак неясно коли це сталось

Австралія передала Україні плануючі авіабомби JDAM-ER після того, як їх зняли з озброєння військово-повітряних сил Австралії. Бомби виготовили у 2021 році. Про це повідомляє Australian Defence Magazine.

У Плані використання керованої зброї та боєприпасів, оприлюдненому 30 жовтня, зазначено, що Австралія знімає з озброєння боєприпаси Mk.82 JDAM-ER разом із виведенням з озброєння літаків F/A-18A/B Classic Hornet.

Видання повідомляє, що принаймні частину цих боєприпасів Австралія передала Україні, однак неясно коли це сталось. Відомо, що в березні 2023 року ці бомби були вперше використані в Україні на літаках Міг-29. Однак, тоді цю зброю поставили США.

У квітні 2024 року міністр оборони Австралії Річард Марлз підтвердив надання Україні високоточних боєприпасів класу «повітря-земля».

Нагадаємо, Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія. 

Також десятки австралійських танків Abrams будуть відправлені в Україну в рамках нового пакету військової допомоги від Австралії на суму 245 млн доларів. 

Міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой, який цього тижня бере участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, заявив: «Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки нададуть українським Збройним силам більшої вогневої потужності і мобільності і доповнять підтримку, яку наші партнери надають українським бронетанковим бригадам – Австралія залишається непохитною в нашій підтримці України».

До слова, Уряд Австралії вирішив надати Україні $250 млн військової підтримки. Це найбільший внесок країни з моменту повномасштабного вторгнення.

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Теги: росія міністр Австралія земля боєприпаси повітря озброєння танки

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