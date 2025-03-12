Трамп не скасовуватиме мита для Австралії

Президент Дональд Трамп відмовився надавати Австралії пільги, хоча раніше запевняв Альбанезе, що розгляне таку можливість

США не зробили виняток для Австралії у запровадженні мит на сталь і алюміній, попри зусилля уряду прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе. Це рішення може ускладнити відносини між двома країнами, які тривалий час залишаються союзниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Представник Білого дому Куш Десаї підтвердив, що нові мита набудуть чинності опівночі середи, і жодних винятків для торговельних партнерів США не передбачено.

Раніше прессекретар Білого дому Каролін Лівітт повідомила журналістам, що президент Дональд Трамп відмовився надавати Австралії пільги, хоча раніше запевняв Альбанезе, що розгляне таку можливість.

Як зазначає Bloomberg, перед виборами, які мають відбутися до 17 травня, Альбанезе опинився під тиском місцевих політиків та бізнесу, які вимагають звільнення від мит на експорт сталі та алюмінію до США. У перший президентський термін Трампа Австралія вже вела тривалі переговори, щоб уникнути подібних обмежень.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади, проте раніше заплановані 25% залишаться в силі. Таке рішення ухвалено після того, як влада Онтаріо відмовилася від ідеї запровадити мита на експорт електроенергії до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Білий дім офіційно підтвердив, що 25% мита набудуть чинності опівночі 12 березня.

«Після того, як президент пригрозив 50-відсотковими тарифами, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд провів переговори з представниками адміністрації США та відмовився від запровадження мита на електроенергію», – заявив представник Білого дому Куш Десаї.

Раніше канадська провінція Онтаріо планувала підвищити ціни на електроенергію на 25% для трьох штатів США – Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Таке рішення прийняли у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа.