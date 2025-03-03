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В Австрії склав присягу новий уряд – «друзі Росії» до нього не потрапили

Варвара Шолян
glavcom.ua
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В Австрії склав присягу новий уряд – «друзі Росії» до нього не потрапили
Альянс утворився без праворадикалів з Австрійської партії свободи
фото: Reuters

Нова очільниця МЗС виступає проти «нав’язаного миру»

У Австрії сьогодні, 3 березня, склав присягу новий уряд. До нього увійшли представники трьох партій – але без Австрійської партії свободи, яку вважають пов’язаною з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Deutsche Welle.

Цьому передували декілька місяців політичної кризи у Австрії. На виборах до Національної ради у вересні минулого року лідером виявилась праворадикальна Австрійська партія свободи: вона набрала 28,8% і випередила навіть правлячу Австрійську народну партію (та отримала 26,3%). Соціал-демократична партія Австрії показала результат 21,1%, ліберальна партія NEOS – 9,1%.

У жовтні 2024-го президент Австрії Александер ван дер Беллен – попри перемогу ультраправих – доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії, тодішньому канцлеру Карлу Негаммеру,.

Перші переговори про створення коаліційного уряду провалились, адже NEOS тоді вийшла з переговорів. Успішною стала лише друга спроба, в результаті якої утворився альянс лібералів з NEOS, консерваторів з Австрійської народної партії та соціал-демократів.

Новим канцлером став нинішній лідер Австрійської народної партії Крістіан Штокер. На цій посаді він змінив свого однопартійця Александера Шалленберга – той з січня був очільником перехідного уряду і при цьому залишався міністром закордонних справ.

Зауважимо, що тепер австрійське МЗС очолює лідерка партії NEOS Беате Майнль-Райзінгер. Вона раніше виступала проти так званого «продиктованого миру» і критикувала переговори США та Росії без участі України.

Щодо Австрійської партії свободи, то раніше вона відзначилася заявами проти антиросійських санкцій. У 2016 році керівництво цієї партії підписало офіційну угоду про «Кооперацію та співробітництво» з кремлівською партією влади «Єдина Росія».

Також «Главком» повідомляв, що Карін Кнайсль, яка очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року саме за квотою Австрійської партії свободи, тепер живе у Росії  та нібито опікується амурськими тиграми. Ця діячка «прославилась» ще й тим, що на своєму весіллі танцювала з очільником Кремля Путіним.

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Теги: криза вибори присяга уряд Австрія

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