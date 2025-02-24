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Австралія оголосила про найбільший з 2022 року пакет санкцій проти РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Австралія оголосила про найбільший з 2022 року пакет санкцій проти РФ
Президент України Володимир Зеленський зустрічався з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі у Києві
фото: Офіс президента

На сайті уряду зазначено, що Австралія підтримує справедливий і міцний мир для України

Уряд Австралії запровадив цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 70 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 79 організацій. Це найбільший пакет санкцій проти Росії з боку Австралії з лютого 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт уряду.

Повідомляється, що пакет санкції оголошено в день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують незаконну адміністрацію Росії на сході України та в Криму, включаючи так званих «міністрів», суддів і прокурорів, а також осіб, відповідальних за пов’язане з конфліктом сексуальне насильство та примусову депортацію українських дітей.

Санкції також стосуються осіб та організацій, які беруть участь у поглибленні військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю, включаючи розгортання північнокорейських військ на полі бою.

Також під санкції потрапили цілі в оборонному, транспортному та фінансовому секторах Росії, а також ті, хто поширює дезінформацію, щоб підірвати Україну та уряди в усьому світі.

«Сьогодні ми ще більше посилили заборони на торгівлю з Росією, заборонивши постачання комерційних безпілотників і компонентів, включаючи надання супутніх послуг. Австралія знову закликає Росію негайно припинити війну та повністю дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом, у тому числі щодо захисту цивільних осіб та поводження з військовополоненими. Співпрацюючи з Україною та нашими партнерами, Австралія підтримує справедливий і міцний мир для України», – йдеться у повідомленні. 

До того ж, міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про посилення санкцій проти російських компаній і підтримку відновлення та реконструкції України. Відповідна заява міністра Пітерса була озвучена до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Незаконне вторгнення Росії принесло три роки спустошення населенню, навколишньому середовищу та інфраструктурі України», – сказав він.

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Теги: Австралія санкції росія

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