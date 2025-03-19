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Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Цей арешт вже спричинив падіння ліри на 5%. Що відбувається у Туреччині?

glavcom.ua
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Головного політичного суперника Ердогана (праворуч) Екрема Імамоглу (ліворуч) та багато членів партії CHP затримано 19 березня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Ймовірність усунення мера Стамбулу як кандидата у президенти експерти оцінюють 50 на 50

Арешт Екрема Імамоглу, мера Стамбула та головного політичного суперника президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана став головною подією Туреччини. Затримання відбулося у рамках розслідування щодо ймовірних зв’язків із тероризмом, зокрема з прокурдською групою, а також окремого розслідування щодо корупції у державних тендерах.

Цей арешт вже спричинив падіння турецької ліри на 5% і обвал базового фондового індексу Bist 100 майже на 7%. Опозиція, зокрема Республіканська народна партія (CHP), назвала це «спробою державного перевороту», стверджуючи, що це політично мотивований крок напередодні президентських виборів 2028 року, де Імамоглу вважався ймовірним кандидатом.

Додатковим ударом стало скасування його диплома Стамбульським університетом напередодні, що може позбавити його права балотуватися.

Після арешту у Стамбулі заборонили демонстрації на чотири дні, а доступ до соціальних мереж, таких як X, Instagram і YouTube, був обмежений.

Які можливі наслідки цієї події:

• 1 •

Це посилення напруги між владою та опозицією. Затримання Імамоглу, якого опозиційна Республіканська народна партія (CHP) планувала висунути кандидатом у президенти на виборах 2028 року, уже викликало гостру реакцію. Лідер CHP Озгюр Озель назвав це «спробою державного перевороту». Це може призвести до загострення протистояння між правлячою Партією справедливості та розвитку (ПСР) і опозиційними силами, зокрема CHP, яка має значну підтримку у містах, таких як Стамбул.

Відповідно можна говорити про можливу мобілізацію протестів. Арешт уже спричинив протести у Стамбулі, а заборона демонстрацій на чотири дні та обмеження доступу до соціальних мереж (X, Instagram, YouTube) свідчать про побоювання влади щодо масових заворушень. Імамоглу є популярною фігурою, особливо після його перемог на місцевих виборах у 2019 і 2023 роках у Стамбулі – місті, яке традиційно вважалося оплотом Ердогана. Його затримання може об’єднати опозиційних виборців і спровокувати ширший протестний рух.

• 2 •

Не забарилися економічні наслідки. Падіння турецької ліри на 5% і обвал фондового індексу Bist 100 на 7% після арешту вказують на нестабільність, яку цей крок вніс на ринки. Туреччина й так перебуває в складній економічній ситуації, попри спроби уряду на чолі з міністром фінансів Мехметом Шимшеком стабілізувати інфляцію та залучити іноземні інвестиції. Подальша політична невизначеність може відлякати інвесторів і погіршити економічні перспективи.

• 3 •

Очевидно, що правляча партія таким кроком робить ставку на ослаблення опозиції перед виборами. Скасування диплома Імамоглу Стамбульським університетом за день до арешту та звинувачення у корупції й зв’язках із тероризмом виглядають як скоординовані кроки, щоб усунути його з політичної арени.

Без Імамоглу, який вважається найсильнішим суперником Ердогана, опозиція може втратити ключового лідера, що послабить її шанси на президентських виборах 2028 року або на можливих дострокових виборах, якщо тиск на владу зросте.

• 4 •

Посилення авторитарного курсу Ердогана. Цей арешт укотре підкреслює тенденцію до посилення авторитарного правління Ердогана, особливо після спроби перевороту 2016 року. Репресії проти опозиціонерів, журналістів і активістів, а також спроби змінити конституцію, щоб дозволити Ердогану балотуватися на третій термін, можуть викликати ще більший внутрішній і міжнародний тиск на його режим.

Ймовірність усунення Екрема Імамоглу як кандидата у президенти експерти оцінюють 50 на 50.

Фактори, які впливають на ймовірність:

Юридичні перешкоди:

  • Арешт Імамоглу 19 березня 2025 року та скасування його диплома Стамбульським університетом напередодні є явними спробами влади дискваліфікувати його. Згідно з турецькою конституцією, кандидат у президенти повинен мати вищу освіту, і якщо анулювання диплома буде остаточним, це юридично унеможливить його участь у виборах.
  • Імамоглу також стикається з кількома судовими справами, включно зі звинуваченнями в корупції та зв’язках із терористичними групами (зокрема PKK). Якщо хоча б одна з цих справ завершиться вироком із забороною на політичну діяльність, це стане ще одним бар’єром.

Апеляційний процес:

  • Імамоглу має право оскаржити рішення про анулювання диплома та інші звинувачення у вищих судах. Утім, турецька судова система часто критикується за залежність від Ердогана, що знижує шанси на справедливий розгляд. Наприклад, у 2022 році його засудили до 2 років і 7 місяців ув’язнення за образу виборчої комісії, але апеляція досі триває.

Політична підтримка:

  • Імамоглу залишається надзвичайно популярним, особливо після перемог на виборах мера Стамбула у 2019 і 2024 роках. Його арешт уже викликав протести та міжнародну критику (від Німеччини, Франції, Ради Європи), що може ускладнити владі подальші кроки через тиск як усередині країни, так і ззовні.
  • CHP заявила, що все одно висуне його кандидатом 23 березня 2025 року, незалежно від затримання, що свідчить про готовність опозиції боротися за нього.

Історичні прецеденти:

  • У 2019 році Ердоган намагався скасувати результати виборів мера Стамбула, але це лише посилило позиції Імамоглу, який переміг у повторному голосуванні з ще більшим відривом. Це показує, що спроби усунути його можуть мати зворотний ефект, мобілізуючи електорат.

Часові рамки:

  • Вибори заплановані на 2028 рік, але можливі дострокові вибори. У влади є час для юридичних маневрів, але затягування процесу може дати Імамоглу шанс виграти апеляції або знайти обхідні шляхи (наприклад, оскарження у міжнародних інстанціях).

Отже, станом на зараз, шанси влади усунути Імамоглу як кандидата коливаються у діапазоні 50–60%, з урахуванням її контролю над інституціями, але з поправкою на опір опозиції та суспільства.

Багато що залежить від результатів апеляцій, реакції CHP і того, чи вдасться Ердогану уникнути масштабного протестного руху.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина вибори інвестиції репресії опозиція Реджеп Таїп Ердоган арешт

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