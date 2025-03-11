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РФ попередила Австралію про наслідки у разі відправки миротворців в Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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РФ попередила Австралію про наслідки у разі відправки миротворців в Україну
У заяві російського посольства зазначено, що іноземна військова присутність в Україні є «абсолютно неприйнятною»
фото: Мілітарний

Російські дипломати звинуватили Австралію в підтримці «продовження та ескалації конфлікту» разом із деякими європейськими країнами, попри нібито «зрушення в бік мирних переговорів»

Росія застерегла Австралію про можливі «серйозні наслідки» у разі відправки миротворців в Україну. Таку заяву зробило посольство РФ в Австралії після того, як австралійська влада заявила про можливий розгляд цього питання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що у заяві російського посольства зазначено, що іноземна військова присутність в Україні є «абсолютно неприйнятною». Там також наголосили, що розміщення західних військових контингентів під виглядом миротворців нібито «підірве миротворчі зусилля».

Крім того, російські дипломати звинуватили Австралію в підтримці «продовження та ескалації конфлікту» разом із деякими європейськими країнами, попри нібито «зрушення в бік мирних переговорів». У заяві йдеться, що Канберра може зіткнутися із «серйозними наслідками», а Росія «не залишатиметься пасивним спостерігачем». При цьому у посольстві підкреслили, що це не є погрозою, а лише «попередженням».

Також у заяві РФ зазначається, що Росія «не має наміру завдавати шкоди австралійцям», а австралійська влада може уникнути проблем, якщо «утримається від авантюризму» в зоні так званої «спеціальної військової операції». Австралійська влада поки не коментувала заяву Росії.

Раніше прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе повідомив, що його країна розглядає можливість участі своїх військових у міжнародній миротворчій місії в Україні. 

Прем'єр-міністр також зазначив, що австралійські миротворці зіграли роль у стабілізації кількох інших заокеанських країн протягом останніх десятиліть.

«На початку Австралія історично відігравала важливу роль у регіонах, зокрема в Африці, на Кіпрі, у ряді миротворчих районів», – сказав він. «Ми хочемо бачити мир в Україні, але ми хочемо переконатися, що незаконні, аморальні дії Росії не будуть винагороджені».

Раніше уряд Австралії запровадив цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 70 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 79 організацій. Це найбільший пакет санкцій проти Росії з боку Австралії з лютого 2022 року. 

Нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують незаконну адміністрацію Росії на сході України та в Криму, включаючи так званих «міністрів», суддів і прокурорів, а також осіб, відповідальних за пов’язане з конфліктом сексуальне насильство та примусову депортацію українських дітей.

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Теги: росія міністр Австралія посольство влада миротворці Україна війна

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