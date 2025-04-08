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Залужний вперше розповів про створення секретного штабу у Вісбадені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Залужний вперше розповів про створення секретного штабу у Вісбадені
Центр з координації постачання військової допомоги Україні було створено у квітні 2022 року
фото: Telegram/Валерій Залужний

За словами колишнього головкома ЗСУ, штаб став секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації

Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії вперше поділився інформацією про роботу українсько-американського штабу у Вісбадені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі дипломата.

Раніше американська газета The New York Times опублікувала матеріал, де розповіла про роль штабу у плануванні та проведенні низки операцій ЗСУ у 2022-2023 роках.

«Минулого тижня багато говорили про Вісбаден. Цей штаб справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації. І я вам привідкрию завісу, як він створювався», – зазначив він.

За словами Залужного, після початку повномасштабної війни військова допомога від партнерів суттєво зросла. Зокрема, зʼявилися й нові виклики, пов'язані з доставкою та ремонтом іноземної зброї та техніки.

Так, у квітні 2022 року було створено центр з координації постачання військової допомоги Україні. Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжив роботу у Вісбадені.

«Згодом ми зрозуміли, що нам потрібен спільний з партнерами оперативний штаб, який буде здійснювати оцінку потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій. Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні», – розповів колишній головком.

Саме тоді, каже Залужний, і виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу.

«Завдяки підтримці Великої Британії цю ідею вдалося реалізувати. І Вісбаден отримав нове дихання. У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць», – пояснює дипломат.

Як відомо, наприкінці березня New York Times опублікувала велике розслідування про те, що майже три роки Київ і Вашингтон об'єднувало неафішоване партнерство в розвідці, стратегії, плануванні та технологіях

Нагадаємо, на кількох ділянках фронту російські військові посилили наступальні дії, намагаючись вплинути на поточне припинення вогню та мирні переговори. Очікується, що ці атаки не дадуть ворогу суттєвих результатів.

Газета писала, що американська база в німецькому Вісбадені надавала ЗСУ координати російських військ на російській території. Ця операція мала назву Task Force Dragon, її завдання полягало в тому, щоб компенсувати перевагу Росії в живій силі та озброєнні.

До слова, росіяни не були підготовлені до операції ЗСУ у Кринках, і хоч спершу вони втрачали позиції, згодом, почали підтягувати велику кількість бригад морської піхоти.

Теги: Валерій Залужний військова допомога Німеччина

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