ЗСУ розгромили колону з 300 штурмовиків і десятків бронемашин на Запорізькому напрямку

Тільки незначній частині росіян вдалося прорватися крізь вогневу завісу й дійти на відстань ураження стрілецької зброї

Відбиття масованої атаки стало прикладом ефективної взаємодії різних бойових підрозділів

Окупанти кинули понад 300 штурмовиків і десятки бронемашин у масовану атаку на Запорізькому напрямку. ЗСУ завдали ворогу нищівного удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

За даними військових, під вечір 16 квітня на українські позиції, зокрема на сектор, який тримає 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, висунулися колони ворожої техніки з піхотою.

Їхня загальна кількість – понад три сотні штурмовиків і близько 40 одиниць броньованої техніки: БМП, БТР, танки, квадроцикли.

«Відбиття масованої атаки стало прикладом ефективної взаємодії різних бойових підрозділів», – наголосили військові.

За даними бригади, аеророзвідка вчасно виявила ворожі колони, завдяки чому оператори БПЛА почали знищувати техніку за вісім кілометрів до українських позицій.

Одночасно підключилася ствольна артилерія, яка завдала по ворогу потужного удару. Тільки незначній частині росіян вдалося прорватися крізь вогневу завісу й дійти на відстань ураження стрілецької зброї.

«Цих недобитків із мінометів, кулеметів і автоматів ганяла вже наша піхота. Бій тривав більше двох годин і закінчився затемна», – повідомили в бригаді.

Його результат – знищено 29 одиниць ворожої броньованої техніки й близько 140 штурмовиків.

«Ми не втратили жодної позиції. Цього вечора росіянам наваляли так, що вони це надовго запам’ятають. Ті, що вижили», – підсумували військові.

Раніше повідомлялося, що на Торецькому напрямку українські військові потрапили в засідку. Серед захисників є загиблі.

Також російські терористи атакували FPV-дронами евакуаційне авто Гуманітарної місії «Проліска».