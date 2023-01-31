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Дві країни заявили, що не відправлятимуть зброю до України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дві країни заявили, що не відправлятимуть зброю до України
Зустріч міністрів оборони Угорщини та Австрії у Будапешті
Крістоф Салай-Бобровницький / Facebook

Міністерка Австрії пояснила відмову допомагати Україні тим, що «війна може поширитися на Європу»

Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю до України, щоб нібито запобігти подальшій ескалації. Про це міністри оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький та Австрії Клаудія Теннер сказали на спільній пресконференції, передає Magyar Nemzet.

«Ми живемо в епоху небезпеки, тому важливо, щоб сусідні країни підтримували зв’язок між собою: ми не лише сусіди з Австрією, ми традиційно добрі сусіди, наша співпраця є тісною практично у всіх сферах, це також стосується оборонної та військової сфери», – сказав Салай-Бобровницький.

Теннер зазначила, що найбільша небезпека нібито в тому, що війна може поширитися на Європу. Тому необхідно звернути увагу на загрози гібридної війни.

Також міністри згадали, що передають Києву гуманітарну допомогу, а також приймають у своїх країнах біженців.

«Ми стоїмо на стороні миру, ми не посилаємо зброї на конфлікт, у цьому ми маємо спільну позицію, оскільки нейтральна Австрія також не посилає зброю на війну», – додав міністр оборони Угорщини.

Нагадаємо, що після масованих ракетних обстрілів Росії Австрія вирішила надати 5 млн євро на енергетичне обладнання. Крім того, у Мінфіні країни заявляли, що погодяться на будь-які санкції проти Росії, крім газових.

А вже у січні 2023 року міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг закликав «зберігати міру» щодо реакції на війну Росії проти України та не «перегнути лінію», наприклад, заборонивши візи для всіх росіян. В МЗС України запросили його відвідати Дніпро, де нещодавня ракетна атака Росії вбила десятки людей.

Натомість Угорщина неодноразово критикувала санкції ЄС щодо Росії через її вторгнення в Україну. Влада країни заявляла, що санкції не змогли суттєво послабити росію, водночас «ризикують знищити європейську економіку». Крім того, в Угорщині відмовляються тренувати українських військових.

Влада країни також заборонила транзит зброї для ЗСУ через свою територію, адже нібито  турбується  про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.

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Теги: Австрія Угорщина війна росія Україна

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