Зеленський зустрівся з президентом Австрії, яка відмовилася надавати зброю Україні (відео)

Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю до України, щоб нібито запобігти подальшій ескалації

Глава української держави Володимир Зеленський провів зустріч із своїм австрійським колегою Александером ван дер Белленом. Про це очільник України написав у соцмережах.

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«Вітаю в Києві президента Австрії Александра Ван дер Беллена! Сьогодні докладно обговорюємо питання енергетики, економіки, нашої гуманітарної співпраці, розвитку українських громад – усього того, що допомагає зберігати та відновлювати нормальне життя під час війни», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю до України, щоб нібито запобігти подальшій ескалації.

У січні міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг закликав «зберігати міру» щодо реакції на війну Росії проти України та не «перегнути лінію», наприклад, заборонивши візи для всіх росіян. В МЗС України запросили його відвідати Дніпро, де нещодавня ракетна атака Росії вбила десятки людей.