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Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирну угоду: названо терміни

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирну угоду: названо терміни
Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрілися у Празі
фото з відкритих джерел

Ні Вірменія, ні ЄС не мають питань щодо базових принципів мирного договору, запропонованих Азербайджаном

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що за певних умов мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року. Про це він сказав у Празі в інтерв'ю азербайджанським телеканалам, повідомляє «Интерфакс-Азербайджан».

«Якщо вірменська сторона матиме волю, то мирний договір може бути підписаний до кінця поточного року. Час іде. Хоча перша зустріч глав МЗС не принесла успіху, я вважаю, що це (зустріч. – Ред.) позитивний крок. Думаю, якщо найближчим часом буде ухвалено рішення, якщо дві сторони розпочнуть роботу над текстом мирного договору в рамках робочих груп, то до кінця року ми можемо вийти на домовленості», – сказав Алієв.

За його словами, ні Вірменія, ні ЄС не мають питань щодо 5 базових принципів мирного договору, запропонованих Азербайджаном. «Сьогодні під час зустрічі з президентом Франції я побачив, що ці 5 принципів приймаються. Це природно, тому що ми нічого нового не винаходимо. Це принципи, на яких ґрунтуються країни, які бажають нормалізувати відносини», – додав президент Азербайджану.

Нагадаємо, 6 жовтня у Празі на полях саміту Європейського політичного співтовариства зустрілися президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

У ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

Згодом у Вірменії відбулися мітинги з вимогами, щоб країна вийшла з організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) після рішення ОДКБ не направляти війська до Вірменії, в якої загострився військовий конфлікт з Азербайджаном. Громадяни Вірменії звинувачували російську владу у ненадійності як союзника.

Зазначимо, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Остання спільна операція в рамках цієї організації проходила на початку року в Казахстані. Країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.

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Теги: Ільхам Алієв Вірменія Азербайджан

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