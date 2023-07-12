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Шойгу бреше про «початок» касетної війни

glavcom.ua
Сергій Шойгу
фото з відкритих джерел

«Російські окупанти застосовують касетні боєприпаси для вторгнення, а українська армія робить це для самооборони»

Міністр оборони РФ Шойгу 11 липня заявив, що Росія у відповідь на надання Україні американських касетних боєприпасів теж «почне їх застосовувати». А до того, мовляв, Москва весь час «утримувалася та утримується від їх застосування у спецоперації».

Насправді, Шойгу бреше, адже Росія застосовує касетні боєприпаси давно. І це не таємниця. Саме на цю обставину, нагадаємо, й посилався Вашингтон, пояснюючи своє рішення надати Києву відповідні боєприпаси.

«Російські окупанти застосовують касетні боєприпаси для вторгнення, а українська армія робить це для самооборони», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Незалежні спостерігачі та ЗМІ неодноразово фіксували докази їхнього масового застосування агресором (від Чернігова до Одеси), зокрема, проти мирних українців. І відбувалося це з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну.

Найбільше жертв серед мирних жителів було зафіксовано 8 квітня 2022 року, коли окупанти завдали удару балістичною ракетою «Точка-У» з касетною бойовою частиною по залізничному вокзалу в Краматорську.

Паралельно з Україною, Росія продовжувала застосування таких боєприпасів і в Сирії. Ось лише два приклади.

У листопаді 2022 року вона обстрілювала касетними реактивними снарядами табори вимушених переселенців у провінції Ідліб, що призвело до загибелі та поранення цивільних осіб.

А рівно за 7 років до цього Росія скинула касетні бомби на прикордонний з Туреччиною табір Ямаді, де перебували тисячі сирійських біженців.

При цьому очільник МЗС РФ Лавров у 2016 році цинічно брехав, що «російські військові в Сирії неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права». Хоча Москва офіційно й не приховує, що «касетні боєприпаси – це законний вид зброї, який відіграє істотну роль в наших оборонних інтересах».

Тож, як бачимо, «касетна» історія Росії тривала і кривава. І почалася вона задовго до брехливих анонсів Шойгу 11 липня 2023 року.

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Теги: росія окупанти Сергій Шойгу боєприпаси

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