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Голова Мінфіну США зробила сильну заяву щодо санкційної війни з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Голова Мінфіну США зробила сильну заяву щодо санкційної війни з Росією
Глава мінфіну США Джанет Єллен
фото з відкритих джерел

Ще одним важливим завданням, яке стоїть перед США, є нарощування підтримки України

Одним із головних завдань Вашингтона цього року є боротьба зі спробами Росії обійти введені проти неї санкції. Таку мету американської адміністрації назвала глава мінфіну США Джанет Єллен. Про це пише пресслужба відомства. 

«Одне з ключових для нас цьогорічних завдань – протидіяти спробам Росії обійти наші санкції. Наша коаліція нарощує зусилля, які були зроблені останніми місяцями, щоб припинити ці спроби», – заявила міністерка під час виступу в індійському Гандінагарі напередодні зустрічі міністрів фінансів та керуючих центральними банками країн Групи двадцяти (G20).

Ще одним важливим завданням, яке стоїть перед США, є нарощування підтримки України. Так, на думку Єллен, Вашингтон вже цього тижня має подвоїти обсяги допомоги Києву. Як пояснила міністр, сприяння американській владі допомагає підтримувати роботу українського уряду та економіку республіки.

Раніше в липні стало відомо, що Єллен  їздила до Китаю з важливими меседжами, зокрема йшлось про новий закон Китаю про шпигунство, який викликає занепокоєння у Вашингтоні. 

Довгоочікувана поїздка Єллен розглядалась  в руслі зусиль президента Байдена, спрямованих на поглиблення зв'язків між двома найбільшими економіками світу, стабілізацію відносин і мінімізацію ризиків від помилок у разі виникнення розбіжностей.

Глава мінфіну США планувала також донести новій економічній команді Китаю позицію США щодо захисту прав людини та інтересів нацбезпеки шляхом цілеспрямованих заходів проти Пекіна. Але водночас сподівається на співпрацю в розв’язанні нагальних проблем, таких як зміна клімату та боргова криза, з якою стикається багато країн.

Нагадаємо, за оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме $115 млрд. Коштів, які надають ЄС, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця року. Про це заявила міністр фінансів США Дженет Єллен у зверненні до учасників весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку. 

За даними МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме $115 млрд.

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