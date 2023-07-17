США виділяють Україні гуманітарну допомогу на $500 млн

США виділяють гроші для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії

Сполучені Штати Америки виділять Україні гуманітарну допомогу на суму у $500 млн. Про це під час візиту в Київ заявила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє «Голос Америки»

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«Сьогодні в Києві адміністраторка USAID Саманта Пауер оголосила про виділення понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну», – йдеться у повідомленні.

🚨NEWS: @USAID is providing $500M+ in additional emergency assistance to help people in #Ukraine affected by Russia’s full scale invasion.



The new funding bolsters support for displaced and other war-affected people through food aid, health care, shelter, and more.



Read more: pic.twitter.com/82CG8iZdIa Будь ласка, читайте текст після реклами July 17, 2023

Нагадаємо, сьогодні до Києва з робочим візитом приїхала адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер. Очікується, що посадовиця зустрінеться із керівниками органів влади України та поспілкується з українськими аграріями, лідерами приватного бізнесу, представниками громадянського суспільства, енергетиками, молоддю, працівниками рятувальних служб і спеціалістами у сфері психологічного здоров’я.