Німеччина передала Україні нову партію озброєння
У новий пакет військової допомоги від Німеччини ввійшла важка транспортна техніка та боєприпаси
Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, шість установок Gepard та інше обладнання. Про це йдеться на сайті німецького уряду.
У новий пакет військової допомоги від Німеччини ввійшла техніка для нових зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, «зенітки» проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.
Зокрема до нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:
- шість установок Gepard;
- 3230 снарядів калібру 155-мм;
- 1184 димових боєприпаси калібру 155-мм;
- міст для мостоукладача Biber;
- мостоукладач Biber;
- п’ять захищених автомобілів для захисту кордонів;
- 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;
- сідельний тягач 8x8 HX81;
- чотири напівпричепи;
- 24 192 боєприпаси калібру 40 мм;
- два комплекти запчастин для дронів Vector;
- 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.
Нагадаємо, арезидент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Також Україна отримає додаткові ракети до них.
До слова, німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією. Найбільший німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині країни.
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