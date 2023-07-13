Німеччина передала Україні нову партію озброєння

У новий пакет військової допомоги від Німеччини ввійшла важка транспортна техніка та боєприпаси

Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, шість установок Gepard та інше обладнання. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

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У новий пакет військової допомоги від Німеччини ввійшла техніка для нових зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, «зенітки» проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.

Зокрема до нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:

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шість установок Gepard;

3230 снарядів калібру 155-мм;

1184 димових боєприпаси калібру 155-мм;

міст для мостоукладача Biber;

мостоукладач Biber;

п’ять захищених автомобілів для захисту кордонів;

10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;

сідельний тягач 8x8 HX81;

чотири напівпричепи;

24 192 боєприпаси калібру 40 мм;

два комплекти запчастин для дронів Vector;

10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Нагадаємо, арезидент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Також Україна отримає додаткові ракети до них.

До слова, німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією. Найбільший німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині країни.