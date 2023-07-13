Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина передала Україні нову партію озброєння

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Німеччина передала Україні нову партію озброєння
Україна вже отримала шість установок Gepard
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У новий пакет військової допомоги від Німеччини ввійшла важка транспортна техніка та боєприпаси

Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, шість установок Gepard та інше обладнання. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

У новий пакет військової допомоги від Німеччини ввійшла техніка для нових зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, «зенітки» проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.

Зокрема до нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:

  • шість установок Gepard;
  • 3230 снарядів калібру 155-мм;
  • 1184 димових боєприпаси калібру 155-мм; 
  • міст для мостоукладача Biber;
  • мостоукладач Biber;
  • п’ять захищених автомобілів для захисту кордонів;
  • 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;
  • сідельний тягач 8x8 HX81; 
  • чотири напівпричепи;
  • 24 192 боєприпаси калібру 40 мм; 
  • два комплекти запчастин для дронів Vector;
  • 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Нагадаємо, арезидент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Також Україна отримає додаткові ракети до них. 

До слова, німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією. Найбільший німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині країни.

Теги: Німеччина зброя війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як каже Колонна, загарбницька війна, яку Росія веде в Україні, не може і не повинна закінчитися перемогою РФ
Глава МЗС Франції пояснила, якою має бути перемога України
10 липня, 16:00
Голова Комітету ВРУ з питань соцполітики
Галина Третьякова: У ФСБ були методички – розтягнути Україну через соцпрограми Інтерв’ю
10 липня, 10:45
Росія може оголосити нову хвилю мобілізації
Бомжі, зеки й наркомани: кого РФ готує для відправки на війну
10 липня, 06:51
На Бахмутському напрямку є просування ЗСУ на декількох ділянках
Британська розвідка заявила про стабільні успіхи ЗСУ під Бахмутом
8 липня, 09:44
«Якщо спочатку до наших лав ставали здорові та мотивовані, то тепер часто стають ті, кому не вдалося відпетляти»
Що не так у роботі військкоматів?
6 липня, 12:35
За час повномасштабної війни Росія втратила 2,5 тис. танків
РФ втратила в Україні половину своєї боєздатності: оцінка Британії
5 липня, 06:18
Удар по мостах ускладнює логістику російської армії на окупованій території
Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни
22 червня, 16:55
Українські військові рухаються вперед в умовах жорстких боїв
Сили оборони просунулися у Вугледарі
15 червня, 15:23
Виправити ситуацію можна лише у разі демілітаризації та деокупації ЗАЕС
Рівень радіації на ЗАЕС. Росія закрила Україні доступ до інформації
14 червня, 16:22

Політика

Німеччина передала Україні нову партію озброєння
Німеччина передала Україні нову партію озброєння
Іран та Росія добряче посварились. Посла РФ терміново викликали «на килим»
Іран та Росія добряче посварились. Посла РФ терміново викликали «на килим»
Німеччина не хоче будувати у Польщі хаб з ремонту танків Leopard – ЗМІ
Німеччина не хоче будувати у Польщі хаб з ремонту танків Leopard – ЗМІ
ЄС «за сприятливих обставин» відправитить до України військових інструкторів
ЄС «за сприятливих обставин» відправитить до України військових інструкторів
Нідерланди підтримали декларацію гарантій безпеки для України від G7
Нідерланди підтримали декларацію гарантій безпеки для України від G7
Глава Пентагона повідомив, коли Україна зможе вступити до НАТО
Глава Пентагона повідомив, коли Україна зможе вступити до НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
5238
Університетам та коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання
4468
На Хмельниччині пролунав вибух
4304
Саміт НАТО. Луценко грубо насварив владу і розхвалив Порошенка. Мережа бунтує
4281
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
4077
Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту