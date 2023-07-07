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«Треба почекати». Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Треба почекати». Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії
Ефект від цих санкцій з часом ще більше посилиться, оскільки вони мають структурний, довгостроковий вплив на російський бюджет
фото з відкритих джерел

Експорт ЄС до Росії та імпорт з РФ впали більш ніж на 50% порівняно з 2021 роком

Санкції Євросоюзу проти Росії посилюватимуться з часом і матимуть дедалі більший довгостроковий вплив на економіку РФ. Про це повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося із відповідним звітом Європейської комісії.

«Ефект від цих санкцій з часом ще більше посилиться, оскільки вони мають структурний, довгостроковий вплив на російський бюджет, фінансові ринки, іноземні інвестиції та промислову і технологічну базу у РФ», – йдеться у звіті.

Зазначається, що санкції, які припинили імпорт з Росії до ЄС на суму близько 91 млрд євро, «значно погіршили промисловий і технологічний потенціал РФ».

За оцінками доповіді, цього року майже третина федерального бюджету Росії буде витрачена на оборону і внутрішню безпеку.

Автори стверджують, що завдяки заходам, спрямованим на мінімізацію наслідків для держав-членів, вплив санкцій на ЄС вдалося стримати, але в деяких сферах він був «відчутним», головним чином через контрзаходи Росії, а також через російсько-українську війну і пов'язане з нею зростання цін.

Експорт ЄС до Росії та імпорт з РФ впали більш ніж на 50% порівняно з 2021 роком. Водночас йдеться в документі, Москва змогла накопичити деякі матеріали, а також отримати деякі заборонені товари та інші технології-замінники з третіх країн, включаючи Китай, Казахстан, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, що Євросоюз суттєво скоротив імпорт нафти і газу з РФ. Вплив цих заходів став помітним у першому кварталі 2023 року. Якщо в першому кварталі 2022 року Росія була найбільшим постачальником нафтопродуктів з часткою 26,0%, то в першому кварталі 2023 року частка Росії становила лише 3,2%. Це на 22,8 відсоткових пункти менше. Аналогічна ситуація склалася і з природним газом, коли країни ЄС переорієнтувалися на інші джерела постачання. У першому кварталі 2023 року частка Росії впала на 21,4 відсоткових пункта, тоді як найбільше зросли частки Норвегії (+8 відсоткових пунктів), Алжиру (+7,4 відсоткових пункта) та Великої Британії (+4 відсоткових пункти).

Теги: росія економіка санкції

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