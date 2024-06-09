Байден і Макрон підтримали передачу Україні прибутків від активів РФ

Макрон і Байден сподіваються, що країни G7 підтримають пропозицію створити спецфонд на $50 млрд

Під час зустрічі в Парижі президенти обговорили питання використання заморожених активів РФ для підтримки України

Президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон підтримали використання прибутку від заморожених російських активів на користь України. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому за підсумками зустрічі Байдена і Макрона в Парижі.

«Президенти зобов’язуються підтримувати зусилля в рамках Європейського Союзу та країн «Групи семи» (G7) , спрямовані на повернення прибутків від заморожених російських державних активів на користь України, відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем і процесів прийняття рішень», – йдеться у заяві.

Наголошується, що у цій війні на карту поставлена ​​євроатлантична безпека в цілому. Тож Франція та Сполучені Штати, які є співголовами артилерійської коаліції в Контактній групі з питань оборони України, мають намір зробити нові кроки для надання необхідної підтримки Україні на поточному етапі та в довгостроковій перспективі.

Вони сподіваються, що країни «Великої сімки» (G7) підтримають пропозицію створити спецфонд на $50 мільярдів.

Питання створення фонду піднімуть на саміті G7, який проходитиме в Італії з 13 до 15 червня. Зустріч буде присвячена використанню заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України, а також подальшій підтримці.

Нагадаємо, країни Великої сімки та Європейський Союз розглядають, як використати прибутки, отримані від російських активів, знерухомлених на Заході, щоб надати Україні великий авансовий кредит і забезпечити фінансування України на 2025 рік.

Як відомо, суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.