G7 та ЄС роздумують, як використати заморожені активи Росії

Міжнародне право дозволяє будь-якій державі світу тимчасово не дотримуватися імунітету, яким користуються російські активи

Країни Великої сімки та Європейський Союз розглядають, як використати прибутки, отримані від російських активів, знерухомлених на Заході, щоб надати Україні великий авансовий кредит і забезпечити фінансування України на 2025 рік. Про це повідомляє Reuters.

Близько 260 мільярдів євро коштів російського центрального банку заморожено в усьому світі, більшість із них у ЄС. Фонди генерують 2,5-3,5 мільярда євро прибутку на рік, який, за словами ЄС, не є заборгованістю перед Росією за контрактом і тому є надприбутком. Ідея, яку підтримують Сполучені Штати, полягає в тому, щоб використати цей прибуток як постійний потік доходу для обслуговування великої позики в розмірі 50 мільярдів доларів. Росія каже, що будь-яке перенаправлення прибутків від її заморожених коштів буде рівнозначно крадіжці.

Високопоставлені європейські чиновники упевнені, що угода про надання такої позики на саміті G7 13-15 червня – США, Канади, Японії, Великобританії, Франції, Німеччини та Італії – надішле потужний сигнал єдності з Києвом.

Європейські посадовці запевняють, що дискусії дедалі більше зосереджуються на двох варіантах залежно від того, хто позичить гроші для України, з різними деталями, які будуть узгоджені залежно від вибору.

Згідно з одним із сценаріїв, який підтримується більшістю країн ЄС, Сполучені Штати збиратимуть гроші на ринку, а Європейський Союз надасть Вашингтону гарантії, що надприбутки будуть доступні для обслуговування запозичень США.

Перевага цього варіанту полягає в тому, що він швидкий і не створить жодних нових зобов’язань для європейських країн щодо спільного боргу – важливий фактор для групи країн ЄС на чолі з Німеччиною.

Основною проблемою є обсяг і форма гарантій, необхідних Вашингтону, а також те, хто і в якій частині гарантуватиме погашення таких запозичень, особливо якщо відбудеться реструктуризація українського боргу або зміни процентних ставок, які можуть порушити початкові розрахунки.

Інший загальний варіант – ЄС позичає гроші для України самостійно, гарантуючи погашення облігацій коштами з бюджету ЄС. У такому разі ЄС може використовувати несподіваний прибуток як завгодно, і немає потреби змінювати режим санкцій в обхід Угорщини, оскільки позика в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС погоджується кваліфікованими спеціалістами. більшість.

Негативна сторона полягає в тому, що процес буде тривалим, оскільки потребуватиме згоди Європейського парламенту. Новий Європейський парламент буде обраний лише 9 червня та сформований у липні перед літньою канікулою на весь серпень. Тому отримання згоди парламенту займе багато місяців.

Іншим недоліком в очах деяких країн ЄС є те, що цей варіант поклав би весь ризик, пов’язаний із запозиченням, на країни ЄС, зроблячи їх спільно відповідальними за погашення, ідея, яка особливо не подобається в Берліні.

Нагадаємо, що суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.