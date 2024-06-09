«Уся Європа буде під загрозою». Байден і Макрон обговорили війну в Україні

Емануель Макрон прийняв Джо Байдена з офіційним візитом у Парижі в суботу 8 червня

Французький лідер сподівається, що учасники G7 підтвердять зобов'язання надати Україні допомогу у розмірі $50 млрд

Після відзначення 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з американським колегою Джозефом Байденом. Лідери двох держав обговорили торгівлю та ситуацію в Ізраїлі, а особливо зосередилися на питанні війни в Україні. Про це повідомило Reuters.

Емануель Макрон прийняв Джо Байдена з офіційним візитом у Парижі в суботу 8 червня, головну увагу вони зосередили на політичних питаннях.

На спільній пресконференції президенти Франції та США напередодні самітів G7 та НАТО, які відбудуться вже незабаром, висловили свою підтримку нашій державі у війні з Росією.

«Це набагато більше, ніж Україна. Уся Європа буде під загрозою, але ми цього не допустимо... Сполучені Штати міцно стоять на боці України. Ми стоїмо на боці наших союзників. І ми на боці Франції», – наголосив Байден.

На його переконання, Путін не зупиниться на досягнутому в Україні, а піде далі.

Водночас Макрон подякував Байдену та Сполученим Штатам за участь у допомозі Києву та відзначив спільність поглядів Вашингтона й Парижа на війну, у якій «на карту поставлено безпеку та стабільність» Європи.

Він також висловив сподівання, що учасники G7 під час зустрічі підтвердять зобов'язання надати Україні допомогу у розмірі 50 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.

До слова, Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток в швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.