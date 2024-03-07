Трамп викликав Байдена на дебати

Трамп закликає Байдена до дебатів «у будь-який час, будь-де, в будь-якому місці»

Байден поки не казав нічого про те, чи буде він дебатувати з Трампом до виборів у листопаді

Колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного господаря Білого дому Джо Байдена на дебати в будь-який час і в будь-якому місці. Про це політик написав на своїй сторінці в Truth Social, пише NBC News.

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«Заради блага нашої країни важливо, щоб Джо Байден і я дебатували з проблем, які є життєво важливими для Америки та американців», – зазначив Трамп.

Колишній очільник Білого дому закликає Байдена до дебатів «у будь-який час, будь-де, в будь-якому місці».

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Трамп відмовився брати участь у первинних дебатах республіканців і критикував змагання кандидатів на загальних виборах, які організувала Комісія з президентських дебатів.

Однак в середу він заявив, що зіткнеться з Байденом у дебатах, заявивши, що навіть згоден, аби дебати проходили під управлінням «корумпованого» Демократичного національного комітету.

«Я з нетерпінням чекаю відповіді», – додав Дональд Трамп.

Водночас Джо Байден поки не казав нічого про те, чи буде він дебатувати з Трампом до виборів у листопаді.

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Нагадаємо, конкурентка Дональда Трампа за номінацію від Республіканської партії на виборах президента США Ніккі Гейлі офіційно заявила, що завершує свою президентську кампанію.

Таким чином єдиним кандидатом від Республіканської партії, який змагатиметься за посаду президента, залишився колишній очільник Білого дому Дональд Трамп.

Як повідомлялося, у «Супервівторок», 5 березня, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп лідирували на змаганнях від своїх партій.

До слова, президент США Джо Байден у своїй заяві у вівторок, 5 березня, похвалив роботу своєї адміністрації за перший термін перебування на посаді. Водночас він попередив, що другий термін Дональда Трампа на посту президента означатиме повернення до «хаосу, розколу та темряви».