Трамп і Байден лідирують на первинних виборах своїх партій

У «Супервівторок» на праймеріз голосували у 15 штатах і Самоа

Трамп на праймеріз республіканців лідирує у 11 штатах, Байден на праймеріз демократів – у 15 штатах

У «Супервівторок», 5 березня, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп лідирують на змаганнях від своїх партій. Про це пише CNN.

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Згідно з попередніми даними, Дональд Трамп лідирує у таких штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Вірджинія.

У Вермонті за підсумками опрацювання 88% бюлетенів Дональд Трамп набирає 46,8%, його випереджає Ніккі Гейлі з 49,3%.

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Тим часом Демократичний праймеріз показує, що Джо Байден лідирує у штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Айова, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Юта, Вермонт, Вірджинія

На території Американське Самоа Байдена обійшов Джейсон Палмер.

Нагадаємо, Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах у Північній Дакоті. Раніше Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Як повідомлялося, член Палати представників Конгресу США Джеймі Раскін розпочав розробку законопроєкту, спрямованого на те, щоб перешкодити участі колишнього президента США Дональда Трампа у виборах.

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До слова, Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.