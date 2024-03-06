Трамп і Байден лідирують на первинних виборах своїх партій
Трамп на праймеріз республіканців лідирує у 11 штатах, Байден на праймеріз демократів – у 15 штатах
У «Супервівторок», 5 березня, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп лідирують на змаганнях від своїх партій. Про це пише CNN.
Згідно з попередніми даними, Дональд Трамп лідирує у таких штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Вірджинія.
У Вермонті за підсумками опрацювання 88% бюлетенів Дональд Трамп набирає 46,8%, його випереджає Ніккі Гейлі з 49,3%.
Тим часом Демократичний праймеріз показує, що Джо Байден лідирує у штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Айова, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Юта, Вермонт, Вірджинія
На території Американське Самоа Байдена обійшов Джейсон Палмер.
Нагадаємо, Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах у Північній Дакоті. Раніше Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.
Як повідомлялося, член Палати представників Конгресу США Джеймі Раскін розпочав розробку законопроєкту, спрямованого на те, щоб перешкодити участі колишнього президента США Дональда Трампа у виборах.
До слова, Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.
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