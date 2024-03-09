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США готувалися до ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року – CNN

Наталія Порощук
glavcom.ua
США готувалися до ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року – CNN
РФ розглядала тактичний ядерний удар як стримуючий фактор проти подальших втрат окупованої території в Україні
фото з відкритих джерел

Страх адміністрації Байдена не був гіпотетичним, а базувався на інформації, яку вона зібрала

Наприкінці 2022 року адміністрація Джозефа Байдена була особливо стурбована, що РФ може використовувати тактичну чи бойову ядерну зброю по Україні. Про це повідомляє CNN.

Чиновник адміністрації повідомив, що страх «був не просто гіпотетичним – він також ґрунтувався на деякій інформації, яку ми (Ред. – адміністрація Байдена) зібрали».

Видання зазначає, що РФ розглядала тактичний ядерний удар як стримуючий фактор проти подальших втрат окупованої території в Україні, а також як будь-який потенційний напад на саму Росію.

Нагадаємо, що раніше представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу висловилася, що якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО.

До слова, Інституту вивчення війни (ISW) зазначає, що застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні або іншій країні світу малоймовірне. 

Також президент РФ Володимир Путін  29 лютого оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

Також Путін визнав, що Україна для нього – питання життя і смерті. На думку Путіна, для Заходу те, що відбувається в Україні, є «лише покращенням свого тактичного становища». 

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Теги: росія США Джозеф Байден війна ядерна зброя Україна

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