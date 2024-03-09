США готувалися до ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року – CNN

РФ розглядала тактичний ядерний удар як стримуючий фактор проти подальших втрат окупованої території в Україні

Страх адміністрації Байдена не був гіпотетичним, а базувався на інформації, яку вона зібрала

Наприкінці 2022 року адміністрація Джозефа Байдена була особливо стурбована, що РФ може використовувати тактичну чи бойову ядерну зброю по Україні. Про це повідомляє CNN.

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Чиновник адміністрації повідомив, що страх «був не просто гіпотетичним – він також ґрунтувався на деякій інформації, яку ми (Ред. – адміністрація Байдена) зібрали».

Видання зазначає, що РФ розглядала тактичний ядерний удар як стримуючий фактор проти подальших втрат окупованої території в Україні, а також як будь-який потенційний напад на саму Росію.

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Нагадаємо, що раніше представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу висловилася, що якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО.

До слова, Інституту вивчення війни (ISW) зазначає, що застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні або іншій країні світу малоймовірне.

Також президент РФ Володимир Путін 29 лютого оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

Також Путін визнав, що Україна для нього – питання життя і смерті. На думку Путіна, для Заходу те, що відбувається в Україні, є «лише покращенням свого тактичного становища».