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Перемога Трампа стає все очевиднішою – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
Перемога Трампа стає все очевиднішою – Bloomberg
фото: Mike Segar / Reuters

«У республіканців було багато шансів висунути когось нормального, але вони обрали дорогу гніву, злоби та нескінченного розколу», – західні ЗМІ

23 січня Дональд Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі, обійшовши Ніккі Гейлі. На заході вважають, що ця перемога є завершенням конкурсу з висунення кандидатів від республіканців на посаду президента США. Про це повідомляють у новому матеріалі від Bloomberg.

«Друге місце Ніккі Гейлі було легкою втіхою. Можливо, вона не є улюбленою кандидатурою для республіканців, але вона колишня бізнесвумен, законодавець штату, дворазовий губернатор і посол в ООН. Опитування показують, що вона має значну перевагу над президентом Джо Байденом. Вона мала б непогані шанси на проведення консервативної політики», – зазначають редактори Bloomberg.

Вони стверджують, що республіканці мали давно зрозуміти, що висунення Трампа не сприятиме їхнім інтересам. Вони називають його «найслабшим президентом з часів «Нового курсу» (1930-ті), адже він став першим президентом за приблизно дев'ять десятиліть, який втратив Палату представників, Сенат і Овальний кабінет за один термін.

Аналітики стверджують, що без Трампа, республіканці мали б хороші шанси здобути перемогу у Білому домі, далі продовжувати програму спрямовану на підтримку сім’ї та боротьбу зі злочинністю. Багато хто задумується, що партія потребує реформування, щоб відповідати потребам нової демографічної та економічної ери.

«Можна сказати, ми всі могли б повернутися до нормального життя, проте цього не станеться. Другий термін Дональда Трампа обіцяє ще гіршу ситуацію», – наголошується у матеріалі.

Нагадаємо, Ніккі Гейлі привітала Дональда Трампа з перемогою на первинних виборах від Республіканської партії в Нью-Гемпширі після того, як телекомпанія CNN спрогнозувала, що Трамп посяде перше місце, але заявила, що залишається в перегонах.

Стало відомо, що Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні.

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Теги: Дональд Трамп партії посол перемога

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