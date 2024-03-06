«Хаос, розкол та темрява». Байден розповів, чим загрожує президентство Трампа

Байден переконаний, що весь прогрес його адміністрації буде під загрозою у разі перемоги Трампа

«Трампом керує образа та злодійство, він зосереджений на власній помсті та відплаті»

Президент США Джо Байден у своїй заяві у вівторок, 5 березня, похвалив роботу своєї адміністрації за перший термін перебування на посаді. Водночас він попередив, що другий термін Дональда Трампа на посту президента означатиме повернення до «хаосу, розколу та темряви», пише CNN.

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«Чотири роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку представляв Дональд Трамп Америці, у яку ми всі віримо. Трампом керує образа та злодійство, він зосереджений на власній помсті та відплаті, а не на американському народі», – наголосив Байден.

Президент США також похвалив прогрес під час керівництва його адміністрації щодо робочих місць, інфляції, цін на ліки, що відпускаються за рецептом, і контролю над зброєю. Він також попередив, що цей прогрес буде під загрозою, якщо Трамп повернеться в Білий дім.

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Нагадаємо, у «Супервівторок», 5 березня, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп лідирують на змаганнях від своїх партій. Згідно з попередніми даними, Дональд Трамп лідирує у таких штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Вірджинія.

У Вермонті за підсумками опрацювання 88% бюлетенів Дональд Трамп набирає 46,8%, його випереджає Ніккі Гейлі з 49,3%.

Тим часом Демократичний праймеріз показує, що Джо Байден лідирує у штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Айова, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Юта, Вермонт, Вірджинія.

Як повідомлялося, член Палати представників Конгресу США Джеймі Раскін розпочав розробку законопроєкту, спрямованого на те, щоб перешкодити участі колишнього президента США Дональда Трампа у виборах.

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До слова, Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.