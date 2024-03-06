Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Хаос, розкол та темрява». Байден розповів, чим загрожує президентство Трампа

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Хаос, розкол та темрява». Байден розповів, чим загрожує президентство Трампа
Байден переконаний, що весь прогрес його адміністрації буде під загрозою у разі перемоги Трампа
фото: NBC

«Трампом керує образа та злодійство, він зосереджений на власній помсті та відплаті»

Президент США Джо Байден у своїй заяві у вівторок, 5 березня, похвалив роботу своєї адміністрації за перший термін перебування на посаді. Водночас він попередив, що другий термін Дональда Трампа на посту президента означатиме повернення до «хаосу, розколу та темряви», пише CNN.

«Чотири роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку представляв Дональд Трамп Америці, у яку ми всі віримо. Трампом керує образа та злодійство, він зосереджений на власній помсті та відплаті, а не на американському народі», – наголосив Байден.

Президент США також похвалив прогрес під час керівництва його адміністрації щодо робочих місць, інфляції, цін на ліки, що відпускаються за рецептом, і контролю над зброєю. Він також попередив, що цей прогрес буде під загрозою, якщо Трамп повернеться в Білий дім.

Нагадаємо, у «Супервівторок», 5 березня, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп лідирують на змаганнях від своїх партій. Згідно з попередніми даними, Дональд Трамп лідирує у таких штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Вірджинія.

У Вермонті за підсумками опрацювання 88% бюлетенів Дональд Трамп набирає 46,8%, його випереджає Ніккі Гейлі з 49,3%.

Тим часом Демократичний праймеріз показує, що Джо Байден лідирує у штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Айова, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Юта, Вермонт, Вірджинія.

Як повідомлялося, член Палати представників Конгресу США Джеймі Раскін розпочав розробку законопроєкту, спрямованого на те, щоб перешкодити участі колишнього президента США Дональда Трампа у виборах.

До слова, Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.

Читайте також: 

Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення США про застосування нових санкцій набуло чинності 27 лютого
США посилили санкції проти Росії
Вчора, 17:15
Американець пів століття їв бургери і потрапив до Книги рекордів Гінесса
Американець пів століття їв бургери і потрапив до Книги рекордів Гінесса
4 березня, 23:00
Вибухи у Полтаві, дві країни ЄС підтримали закупівлю боєприпасів для ЗСУ: головне за ніч
Вибухи у Полтаві, дві країни ЄС підтримали закупівлю боєприпасів для ЗСУ: головне за ніч
27 лютого, 06:50
Мотиви вчинку чоловіка, який підпалив себе біля ізраїльського посольства, наразі невідомі
У Вашингтоні чоловік намагався спалити себе перед посольством Ізраїлю
26 лютого, 01:50
Масований удар по Україні, Зеленський підписав закон про медичний канабіс. Головне за 15 лютого
Масований удар по Україні, Зеленський підписав закон про медичний канабіс. Головне за 15 лютого
15 лютого, 21:00
Зеленський зробив Байдену декілька подарунків
Стало відомо, які знакові подарунки президент Зеленський зробив Байдену
15 лютого, 07:54
Після отримання Black Hawk Еквадор стане шостим оператором цих вертольотів у Латинській Америці
Еквадор отримає від США Black Hawk в обмін на постачання Мі-17 Україні – ЗМІ
13 лютого, 15:00
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне
Європа потребує ще одне «страхування життя», окрім НАТО. Глава МЗС Франції зробив заяву
12 лютого, 23:10
Путін знайшов слабкі місця західних політиків?
Чому Путін так впевнено погрожує Заходу
8 лютого, 19:07

Політика

Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
Гроссі прибув до Сочі для переговорів із Путіним
Гроссі прибув до Сочі для переговорів із Путіним
Чехія підтримала ідею Макрона про відправку військ в Україну
Чехія підтримала ідею Макрона про відправку військ в Україну
Використання заморожених активів Росії: член Єврокомісії повідомив, коли чекати рішення
Використання заморожених активів Росії: член Єврокомісії повідомив, коли чекати рішення
«Хаос, розкол та темрява». Байден розповів, чим загрожує президентство Трампа
«Хаос, розкол та темрява». Байден розповів, чим загрожує президентство Трампа
Трамп і Байден лідирують на первинних виборах своїх партій
Трамп і Байден лідирують на первинних виборах своїх партій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
19K
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
19K
Лавров отримав листа від правнука Сталіна: йдеться про ООН
18K
Нам треба вчитися у ворога
12K
Зустріч Зеленського з Орбаном. Угорщина поставила ультиматум
9599
Російські силовики почали затримувати учасників прощання з Навальним

Новини

Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20
БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Вчора, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Вчора, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua