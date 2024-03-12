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Трамп намагається зірвати кримінальний процес проти себе: подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп намагається зірвати кримінальний процес проти себе: подробиці
Трамп заявив, що поняття президентської недоторканності вимагає повного скасування обвинувачень проти нього в інших кримінальних справах
фото з відкритих джерел

Команда юристів Трампа посилається на те, що Верховний суд США має заслухати усні аргументи щодо президентської недоторканності 25 квітня

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трампшляхом маніпуляцій з поняттям недоторканності прагне зірвати початок кримінального процесу, пов’язаного з виплатою винагороди порнозірці. Про це пише The Hill.

«Трамп заявив, що поняття президентської недоторканності вимагає повного скасування обвинувачень проти нього в інших кримінальних справах», – йдеться у повідомленні,

Команда юристів ексглави Білого дому посилається на те, що Верховний суд США має заслухати усні аргументи щодо президентської недоторканності 25 квітня. Рішення в цьому питанні, ймовірно, буде ухвалено до кінця червня.

У судових документах, поданих у понеділок, адвокати Трампа заявили, що сторона обвинувачення представила суду докази, «які мають на увазі концепцію офіційних дій у цілях президентського імунітету».

Повідомляється, що новий хід команди юристів Трампа схоже, спрямований на те, щоб відтермінувати судові розгляди і в інших кримінальних справах, вказує видання.

Нагадаємо, конкурентка Дональда Трампа за номінацію від Республіканської партії на виборах президента США Ніккі Гейлі офіційно заявила, що завершує свою президентську кампанію.

Таким чином єдиним кандидатом від Республіканської партії, який змагатиметься за посаду президента, залишився колишній очільник Білого дому Дональд Трамп.

Як повідомлялося, у «Супервівторок», 5 березня, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп лідирували на змаганнях від своїх партій.

До слова, президент США Джо Байден у своїй заяві у вівторок, 5 березня, похвалив роботу своєї адміністрації за перший термін перебування на посаді. Водночас він попередив, що другий термін Дональда Трампа на посту президента означатиме повернення до «хаосу, розколу та темряви».

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Теги: Дональд Трамп партії вибори у США президент перемога

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