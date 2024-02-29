ЗМІ розповіли, чи дозволяє стан здоров'я Байдена виконувати обов'язки президента США

У свої 81 рік Байден є найстаршим президентом, який коли-небудь обіймав цю посаду

Після щорічного медогляду лікар президента США Джо Байдена заявив, що він здатен до виконання обов'язків. Про це повідомляє CNN.

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Очікується, що цей звіт стане останньою інформацією про стан здоров'я Байдена перед виборами в листопаді. Доктор Кевін О'Коннор заявив, що немає «жодних нових проблем» зі здоров'ям президента, виявлених під час цьогорічного медогляду.

«Президент Байден – здоровий, активний, міцний 81-річний чоловік, який залишається здатним для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача», – запевнив Кевін О'Коннор.

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CNN нагадує, що у свої 81 рік Байден є найстаршим президентом, який коли-небудь обіймав цю посаду. Наприкінці можливого другого терміну йому виповниться 86 років.

Під час щоденного пресбрифінгу в середу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що лікар Байдена вважає, що президент «не потребує когнітивного тесту».

У звіті О'Коннор детально описує спеціальності залучених до медогляду лікарів: оптометрія, стоматологія, ортопедія (стопи і гомілковостопного суглоба), ортопедія (хребта), фізіотерапія, неврологія, медицина сну, кардіологія, радіологія і дерматологія. О'Коннор також зазначив, що інші лікарі Медичної служби Білого дому переглянули його звіт.

«Кожен з цих фахівців незалежно переглянув карту, оглянув президента і погодився з моїми висновками і рекомендаціями», – зазначив О'Коннор.

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Лікар президента також включив деталі фізичного обстеження президента, зазначивши, що президент важить 178 фунтів (80,7 кг – ред.) і має зріст 6 футів (182,8 см – ред.), що відповідає зросту і вазі, зафіксованим під час його останнього фізичного обстеження в лютому 2023 року. О'Коннор також сказала, що президент «продовжує тренуватися щонайменше п'ять днів на тиждень».

Попередні обстеження показали, що у Байдена була скута хода, викликана «зносом» хребта. Обстеження в середу відзначило, що «артритні зміни у Байдена залишаються від помірних до важких, але все ще не призводять до стиснення нервових корінців настільки значного, щоб вимагати будь-якого спеціального лікування».

Нещодавно Байден поскаржився на біль у лівому стегні, йдеться в записці, «що, безсумнівно, також впливає на його жорстку ходу». Хоча хода Байдена залишається жорсткою, вона не погіршилася з минулого року, йдеться в доповідній записці.