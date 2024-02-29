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ЗМІ розповіли, чи дозволяє стан здоров'я Байдена виконувати обов'язки президента США

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗМІ розповіли, чи дозволяє стан здоров'я Байдена виконувати обов'язки президента США
Немає «жодних нових проблем» зі здоров'ям президента США Джо Байдена
фото з відкритих джерел

У свої 81 рік Байден є найстаршим президентом, який коли-небудь обіймав цю посаду

Після щорічного медогляду лікар президента США Джо Байдена заявив, що він здатен до виконання обов'язків. Про це повідомляє CNN.

Очікується, що цей звіт стане останньою інформацією про стан здоров'я Байдена перед виборами в листопаді. Доктор Кевін О'Коннор заявив, що немає «жодних нових проблем» зі здоров'ям президента, виявлених під час цьогорічного медогляду.

«Президент Байден – здоровий, активний, міцний 81-річний чоловік, який залишається здатним для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача», – запевнив Кевін О'Коннор.

CNN нагадує, що у свої 81 рік Байден є найстаршим президентом, який коли-небудь обіймав цю посаду. Наприкінці можливого другого терміну йому виповниться 86 років.

Під час щоденного пресбрифінгу в середу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що лікар Байдена вважає, що президент «не потребує когнітивного тесту».

У звіті О'Коннор детально описує спеціальності залучених до медогляду лікарів: оптометрія, стоматологія, ортопедія (стопи і гомілковостопного суглоба), ортопедія (хребта), фізіотерапія, неврологія, медицина сну, кардіологія, радіологія і дерматологія. О'Коннор також зазначив, що інші лікарі Медичної служби Білого дому переглянули його звіт.

«Кожен з цих фахівців незалежно переглянув карту, оглянув президента і погодився з моїми висновками і рекомендаціями», – зазначив О'Коннор.

Лікар президента також включив деталі фізичного обстеження президента, зазначивши, що президент важить 178 фунтів (80,7 кг – ред.) і має зріст 6 футів (182,8 см – ред.), що відповідає зросту і вазі, зафіксованим під час його останнього фізичного обстеження в лютому 2023 року. О'Коннор також сказала, що президент «продовжує тренуватися щонайменше п'ять днів на тиждень».

Попередні обстеження показали, що у Байдена була скута хода, викликана «зносом» хребта. Обстеження в середу відзначило, що «артритні зміни у Байдена залишаються від помірних до важких, але все ще не призводять до стиснення нервових корінців настільки значного, щоб вимагати будь-якого спеціального лікування».

Нещодавно Байден поскаржився на біль у лівому стегні, йдеться в записці, «що, безсумнівно, також впливає на його жорстку ходу». Хоча хода Байдена залишається жорсткою, вона не погіршилася з минулого року, йдеться в доповідній записці.

Теги: медицина лікар президент вибори у США здоров'я

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