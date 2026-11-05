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Що для України значить перемога демократів на виборах у США? Пояснення Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Що для України значить перемога демократів на виборах у США? Пояснення Reuters
Демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу
фото з відкритих джерел

Демократи зазначають, що виділення допомоги Україні є для них пріоритетом

У ніч проти 4 листопада Демократична партія США за підсумками довиборів здобула контроль над обома палатами Конгресу. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Починаючи з січня, це дасть їм змогу самостійно визначати порядок денний голосувань та ухвалити новий пакет допомоги Україні, яку раніше суттєво призупинив президент Дональд Трамп.

Рішення Трампа щодо обмеження фінансової та військової підтримки Києва, а також скасування санкцій проти російського дизельного пального та енергетики викликали значне невдоволення серед законодавців. Помічники демократів зазначають, що виділення допомоги Україні є для них пріоритетом, а сильна позиція обох партій у цьому питанні може дозволити Конгресу зібрати дві третини голосів для подолання можливого президентського вето.

Крім цього, опозиція планує протидіяти іншим крокам Білого дому. Зокрема, представник Демократичної партії Грегорі Мікс вже вніс двопартійний законопроєкт, який має на меті заблокувати ініціативу Трампа з повернення російського дизельного пального на світовий ринок.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

До слова, у штаті Мічиган представник прогресивного крила демократів Абдул Ель-Сайєд оголосив про перемогу на виборах до Сенату. Після підрахунку 79% голосів він випереджав республіканця Майка Роджерса на п'ять відсоткових пунктів. У разі підтвердження результатів Ель-Сайєд стане першим мусульманином в історії американського Сенату.

Теги: вибори у США США Україна

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