Головна Світ Політика
search button user button menu button

Корисними копалинами в Україні раніше цікавився Байден? Блінкен розкрив деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Корисними копалинами в Україні раніше цікавився Байден? Блінкен розкрив деталі
Блінкен розкритикував підхід адміністрації Дональда Трампа до питання копалин
фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Блінкен погодився, що це справедливо брати в України рідкісноземельні ресурси за надану допомогу

Питання щодо рідкісноземельних ресурсів України порушували ще впродовж останніх місяців роботи адміністрації Джо Байдена. Як передає «Главком», про це сказав колишній державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNBC.

На питання, чи справедливо забирати в України рідкісноземельні ресурси за надану допомогу, Блінкен погодився і заявив, що це питання розглядали ще до зміни влади у США.

«Насправді частина пакета перемоги, який президент Зеленський представив на стіл в останні шість місяців нашої адміністрації, включав нашу роботу з ними (українцями – ред.) над рідкісноземельними мінералами. І ми намагалися залучити інвестиції в Україну, зокрема в цей сектор, протягом багатьох місяців. І це було б корисним для наших компаній», – сказав Блінкен.

Водночас він розкритикував підхід адміністрації Дональда Трампа до цього питання.

«Думаю, те, що ми раніше бачили в запропонованій угоді, було вимаганням без надання захисту: ми хочемо всі ці речі, але ви за це небагато отримаєте в сенсі захисту від Росії з нашого боку», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа.

Раніше стало відомо, коли делегати з України вирушать на переговори щодо мінеральної угоди. Українська команда відправиться до Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня.

Як повідомлялося, міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

«Главком» писав, що Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

До слова, Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США.

Читайте також:

Теги: Ентоні Блінкен корисні копалини Джозеф Байден

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський обіцяв, що комунікуватиме із суспільством, якщо нова угода про корисні копалини буде містити «ризиковані речі»
FT: Зеленський наказав розслідувати витік секретної інформації стосовно угоди з США
5 квiтня, 16:27
Бессент сказав, що делегація з України прибуде до США
Міністр фінансів США анонсував візит української делегації
3 квiтня, 09:21
Трамп: Зеленський намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів
Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин
31 березня, 04:57
Президент: Україна не визнає військову допомогу США як борг
Зеленський прокоментував нову угоду про копалини, яку надіслали США
28 березня, 18:56
Глобальні здирники готують розмін інтересів, або Трамп і Путін в дії
Глобальні здирники готують розмін інтересів, або Трамп і Путін в дії
28 березня, 07:18
Трамп: Ми уклали угоду про рідкісноземельні мінерали
Трамп заявив, що США домовились з Україною щодо угоди про копалини
24 березня, 19:15
Згідно з останніми опитуваннями, популярність Демократичної партії впала до рекордно низького рівня
Байден збирається повернутися в політику – NBC News
21 березня, 20:52
Керолайн Левітт зробила заяву про яєчну кризу у США
Яєчна криза у США: прессекретарка Білого дому знайшла винних
20 березня, 13:43
Стефанішина підтвердила, що Україна готова підписати угоду щодо мінеральних ресурсів з США
Україна і США завершили переговори над угодою про корисні копалини
14 березня, 19:35

Політика

Корисними копалинами в Україні раніше цікавився Байден? Блінкен розкрив деталі
Корисними копалинами в Україні раніше цікавився Байден? Блінкен розкрив деталі
Німеччина оголосила про створення коаліції РЕБ для підтримки України
Німеччина оголосила про створення коаліції РЕБ для підтримки України
Спецтрибунал у Гаазі судитиме Путіна лише за однієї умови – Euronews
Спецтрибунал у Гаазі судитиме Путіна лише за однієї умови – Euronews
Стали відомі плани Великої Британії щодо розміщення військ в Україні
Стали відомі плани Великої Британії щодо розміщення військ в Україні
«Чув про речі і гірші»: Трамп відповів на рішення Китаю обмежити імпорт фільмів
«Чув про речі і гірші»: Трамп відповів на рішення Китаю обмежити імпорт фільмів
Куди зібрався Трамп у травні: CNN назвало декілька країн
Куди зібрався Трамп у травні: CNN назвало декілька країн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
45K
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
21K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
20K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
18K
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua