Корисними копалинами в Україні раніше цікавився Байден? Блінкен розкрив деталі

Блінкен погодився, що це справедливо брати в України рідкісноземельні ресурси за надану допомогу

Питання щодо рідкісноземельних ресурсів України порушували ще впродовж останніх місяців роботи адміністрації Джо Байдена. Як передає «Главком», про це сказав колишній державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNBC.

На питання, чи справедливо забирати в України рідкісноземельні ресурси за надану допомогу, Блінкен погодився і заявив, що це питання розглядали ще до зміни влади у США.

«Насправді частина пакета перемоги, який президент Зеленський представив на стіл в останні шість місяців нашої адміністрації, включав нашу роботу з ними (українцями – ред.) над рідкісноземельними мінералами. І ми намагалися залучити інвестиції в Україну, зокрема в цей сектор, протягом багатьох місяців. І це було б корисним для наших компаній», – сказав Блінкен.

Водночас він розкритикував підхід адміністрації Дональда Трампа до цього питання.

«Думаю, те, що ми раніше бачили в запропонованій угоді, було вимаганням без надання захисту: ми хочемо всі ці речі, але ви за це небагато отримаєте в сенсі захисту від Росії з нашого боку», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа.

Раніше стало відомо, коли делегати з України вирушать на переговори щодо мінеральної угоди. Українська команда відправиться до Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня.

Як повідомлялося, міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

«Главком» писав, що Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

До слова, Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США.