Із політики – у митці? Байден підписав контракт з агенцією талантів

Очікується, що нинішня співпраця між політиком та агенцією також спрямована на написання книги або реалізацію іншого медійного проєкту за участі експрезидента

Байден раніше вже співпрацював з агенцією під час створення та розповсюдження своєї книги

Каліфорнійська Агенція креативних митців (Creative Artists Agency, CAA) з офісом у Лос-Анджелесі оголосила про підписання контракту з колишнім президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, це перша публічна згадка про ексгосподаря Білого дому після того, як він залишив посаду два тижні тому. Байден не розповідав, чим планує займатися по завершенні своєї 50-річної політичної кар'єри.

Агенція має досвід роботи з подружжям Барака та Мішель Обами. Сам Джо Байден теж співпрацював з агенцією під час створення та розповсюдження своєї книги «Обіцяй мені, тату: рік надії, труднощів та мети», яку він написав у 2017 році.

Мемуари про втрату старшого сина Бьо стали бестселером номер один за версією New York Times. Байден особисто розповідав про книгу під час туру містами Америки, який став прообразом його успішної президентської кампанії 2020 року.

Очікується, що нинішня співпраця між політиком та агенцією також спрямована на написання книги або реалізацію іншого медійного проєкту за участі експрезидента.

Нагадаємо, в останній рік президентського терміну Джо Байдена ухвалення рішень про постачання зброї Україні гальмувалося через внутрішні дебати про ризики ескалації у відносинах із Росією. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що найбільші проблеми з затримкою постачання американських озброєнь Україні виникли в місяці, коли Конгрес гальмував схвалення $60 млрд підтримки союзників США. Але цьому також сприяли занепокоєння щодо того, чи має США достатньо запасів озброєнь.

Додатково ситуацію ускладнила «хаотична система відстеження озброєнь» США, де навіть факт доставки зброї в Україну визначався різними відомствами по-різному. Затримки з постачанням зброї Україні тривали і після того, як Конгрес у квітні 2024 року схвалив кошти на військову допомогу.

До слова, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що зволікання демократичних країн з наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася.