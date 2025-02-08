Трамп заявив, що позбавляє Байдена доступу до секретної інформації

«Джо, тебе звільнено»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що позбавляє колишнього президента Джо Байдена доступу до секретної інформації. Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, передає CNN.



Трамп повідомив, що у 45-го президента США Джо Байдена більше не буде доступу до секретної інформації. Трамп відкликає його дозвіл безпеки та припиняє його щоденні брифінги для розвідки.

Американський президент заявив, що тепер Байдену немає потреби продовжувати отримувати доступ до секретної інформації.

Ми негайно відкликаємо дозвіл Джо Байдена та припиняємо його щоденні брифінги. Він створив цей прецедент у 2021 році, коли доручив розвідувальній спільноті заборонити 45-му президенту Сполучених Штатів( Трампу – ред «Главком» ) доступ до деталей національної безпеки, люб’язно наданий колишнім президентам. Доповідь Hur показала, що Байден страждає від «поганої пам’яті» і навіть у «розквіті сил» йому не можна довіряти конфіденційну інформацію. Я завжди захищатиму нашу національну безпеку – ДЖО, ТЕБЕ ЗВІЛЬНЕНО. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!», – Трамп написав у Truth Social.

Нагадаємо, що каліфорнійська Агенція креативних митців (Creative Artists Agency, CAA) з офісом у Лос-Анджелесі оголосила про підписання контракту з колишнім президентом США Джо Байденом.

Зазначається, це перша публічна згадка про ексгосподаря Білого дому після того, як він залишив посаду два тижні тому. Байден не розповідав, чим планує займатися по завершенні своєї 50-річної політичної кар'єри.