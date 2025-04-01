Загибель американських військових у Литві: Трамп зробив заяву

Тривають пошуково-відновлювальні роботи з пошуку четвертого солдата

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що тіла трьох із чотирьох американських солдатів, які вважалися зниклими безвісти у Литві, були знайдені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Трьох більше немає з нами, і один, на жаль, ймовірно, належить до тієї ж категорії, але вони ще не заявили про це», – сказав Трамп.

Американський лідер додав, що «може здатися, що берег озера обвалився» під вагою автомобіля, в якому перебували солдати: «Це надзвичайно важка машина, і якщо вони трохи послизнулися, вони... Напевно, так і сталося, і вона перевернулося».

Тривають пошуково-відновлювальні роботи з пошуку четвертого солдата, зазначає видання

Нагадаємо, четверо американців зникли безвісти під час військових навчань на полігоні Сільвестраса Жукаускаса в Пабраде – місті, розташованому поблизу кордону з Білоруссю. Тоді повідомлялося, що військовослужбовці, ймовірно, загинули.

Також «Главком» повідомляв, що раніше у болоті на території Литви було знайдено броньований автомобіль американських військових. Згодом бронемашину вдалося витягти з водойми на місце події.

Опісля у Литві знайшли мертвими троє військовослужбовців США, які брали участь у навчаннях на території Литви і зникли 25 березня. Пошуки ще одного військового тривають. Рятувальна операція тривала шість днів за участі армій США, Литви та Польщі. У Вільнюсі вже відбулася поминальна служба за загиблими. Причини трагедії розслідують армія США та литовська влада.