Що означає вирок Марін Ле Пен?

Ультраправа політикиня Марін Ле Пен користується неабиякою популярністю у Франції. Нині ж рішення суду зруйнувало її плани балотуватися на посаду президента у 2027 році. Якими будуть наслідки?

Суд визнав ультраправу французьку політикиню й неформальну лідерку ультраправої французької партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен разом зі ще вісьмома євродепутатами винними у справі про розкрадання коштів Європарламенту. Після рішення суду Ле Пен буде заборонено балотуватися на виборах упродовж п'яти років.

Це безпрецедентне судове рішення, ймовірно, матиме серйозні наслідки для французької політики, яка й без того перебуває у кризі, пише інформаційне агентство dpa.

Чи є у Марін Ле Пен ще шанс балотуватися на виборах президента Франції 2027 року?

Рішення суду ще не є остаточним, тож Марін Ле Пен, напевно, подасть апеляцію. Це означає, що судова тяганина, імовірно, затягнеться на роки. Однак Ле Пен уже заборонено обиратися до органів влади упродовж п'яти років. Ця санкція набуває чинності безпосередньо після оголошення рішення суду, навіть якщо Ле Пен подасть апеляцію. Таке покарання не є чимось незвичайним для судових процесів у Франції у справах, пов'язаних з корупцією.

Тож політикиня швидше за все не зможе виставити свою кандидатуру на президентських виборах 2027 року. Адже до цього терміну рішення вищої судової інстанції, яка розглядатиме апеляцію, навряд чи вже буде ухвалено. До того ж передвиборча кампанія зазвичай займає тривалий час.

56-річна політикиня тричі балотувалася на виборах президента Франції, прагнучи потрапити до Єлисейського палацу, однак так і не здобула перемоги. Ле Пен є депутаткою французького парламенту. І попри рішення суду вона продовжить засідати в парламенті до кінця каденції. Однак її політичну кар'єру, схоже, поки що буде поставлено на паузу.

Як відреагують на вирок потенційні виборці Ле Пен?

Незалежно від долі апеляційної скарги, рішення суду завдало репутації політикині серйозної шкоди, зазначає dpa. Однак поки що не зрозуміло, якими будуть наслідки вироку суду для політичної кар'єри Ле Пен та як відреагують її потенційні виборці. Вирок може призвести до зменшення її популярності – особливо з огляду на те, що «Національне об'єднання» під час виборів намагається залучити голоси і представників поміркованого консервативного табору.

Однак може статися і протилежне, якщо прихильники Ле Пен почнуть підтримувати її ще більше як нібито жертву правосуддя, а її партія завдяки такому рішенню суду отримає новий імпульс для розвитку та розширить коло прихильників.

Що означає вирок у справі Ле Пен для політичних настроїв у Франції?

Деякі політичні опоненти можуть радісно потирати руки з огляду на вирок. Однак не все так просто. Як зазначає dpa, навіть помірковані політики у Франції застерігали від заборони для Ле Пен балотуватися на виборні посади. Жеральд Дарманін, який нині очолює міністерство юстиції Франції, ще у листопаді 2024 року назвав можливу перспективу заборони Ле Пен обіймати виборчі посади «такою, що надзвичайно шокує». Боротьба з мадам Ле Пен має відбуватись за допомогою виборчих урн, а не деінде, зазначив тоді політик та додав: «Давайте не будемо боятися демократії і не допустимо подальшого збільшення прірви між «елітами» і переважною більшістю наших співгромадян».

Інші провідні французькі політики теж висловилися критично. «Це нездорова ситуація, коли у демократичній країні обраному представнику заборонено брати участь у виборах», – заявив лідер фракції республіканців у парламенті Лоран Вок'є. Очільник ліворадикального руху «Нескорена Франція» Жан-Люк Меланшон також розкритикував відсторонення Ле Пен від участі у виборах, заявивши, що подібні рішення «мають бути за народом», цитує його AFP.

Водночас генеральна прокуратура Франції наполягає на тому, що закон однаковий для всіх. Однак тепер дуже популярна політикиня, прихильники якої часто ставлять під сумнів правову державу і незалежність судової системи, опинилася поза грою. Голова «Національного об'єднання» Жордан Барделла назвав рішення суду «стратою французької демократії».

Чи може рішення суду поглибити лінії політичного розколу в Європі?

Ризик, на який звернув увагу Дарманін, стосується не лише Франції, але й усієї Європи, зазначає dpa. Політичний табір ультраправих та правих популістів, імовірно, скористається цим рішенням, намагаючись посилити сумніви щодо незалежності судової влади у демократичних державах, таких як Франція.

На це вказують і перші реакції на вирок, який засудили лідери ультраправих партій з різних країн Євросоюзу. Так, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав на своїй сторінці у соцмережі Х: «Je suis Marine!» («Я – Марін!» – ред.) за аналогією до хештегу «Je suis Charlie», який поширювали у соцмережах на підтримку французького сатиричного журналу Charlie Hebdo після нападу на нього терористів.

Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні назвав рішення суду у справі Ле Пен «потворним фільмом» та «оголошенням війни» з боку Брюсселя. Лідер нідерландських ультраправих Герт Вілдерс написав у соцмережі Х: «Я вірю, що вона виграє апеляцію і стане президентом Франції».

Відреагували на вирок і у Москві. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в ЄС «абсолютно не гребують виходом за межі демократії під час політичного процесу».

Які шанси на перемогу на виборах президента Франції має Жордан Барделла?

Молодий політик Жордан Барделла очолює «Національне об'єднання» з листопада 2022 року. Його вступ на цю посаду ознаменував кінець цілої епохи. Батько Марін Ле Пен, Жан-Марі Ле Пен, який нещодавно помер, заснував ультраправу партію «Національний фронт» у 1972 році. Його донька, яка очолювала цю політичну силу у 2011-2021 роках, перейменувала партію на «Національне об'єднання» у 2018 році, намагаючись надати їй більш поміркованого вигляду. А зміну керівництва у 2022 році експерти також оцінювали як черговий крок у цьому напрямку.

Жордан Барделла з 2022 року очолює «Національне об'єднання», неформальною лідеркою якого й досі вважається Марін Ле Пен фото: Reuters

Очікується, що Жордан Барделла висуне свою кандидатуру на виборах президента Франції 2027 року. На минулих вихідних Марін Ле Пен вперше заявила в інтерв'ю, що Барделла, на її думку, має все необхідне, аби стати президентом. Однак навіть у лавах «Національного об'єднання» є сумніви, що Борделлі буде легко замінити Ле Пен, зазначає агентство AFP. Адже у 29-річного політика, який вже у 23-річному віці став депутатом Європарламенту, значно менший досвід, попри його повсюдну присутність у французьких ЗМІ.

Чинний президент Франції Еммануель Макрон не зможе балотуватися на виборах президента Франції 2027 року через конституційне обмеження на два президентські терміни.