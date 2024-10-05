Байден впевнений у чесності виборів, але хвилюється за можливу напругу

Байден згадав про Трампа і те, що той сказав, коли йому «не сподобався результат виборів» у 2020 році

Президент США Джо Байден вважає, що вибори у листопаді будуть справедливими

Президент США Джо Байден висловив впевненість у тому, що майбутні вибори в листопаді 2024 року будуть вільними і чесними, але не впевнений, що вони пройдуть мирно у випадку поразки кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

«Я впевнений, що вони (вибори – ред.) будуть вільними і чесними, я не знаю, чи вони будуть мирними», – заявив Байден.

Президент нагадав про події після президентських виборів 2020 року, коли Трамп висловлював сумніви у результатах виборів, і це призвело до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Байден назвав ці дії «дуже небезпечними» і висловив занепокоєння тим, що Трамп та його потенційний кандидат у віцепрезиденти Джеймс Венс можуть зробити в разі поразки.

За інформацією New York Times, слова Байдена підкреслюють занепокоєння у Вашингтоні щодо можливості повторення насильства, подібного до подій 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа штурмували будівлю Конгресу після його поразки на виборах.

Попри стурбованість, Байден відмовився коментувати конкретні заходи, які вживає адміністрація для забезпечення безпеки під час виборів. Він лише зазначив, що його постійно інформують про загрози внутрішній безпеці.

Нагадаємо, повної війни на Близькому Сході не буде – Байден.