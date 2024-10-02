Загострення на Близькому Сході може вплинути на результати виборів у США – FT

Дональд Трамп зможе використати війну на Близькому Сході у президентських перегонах на свою користь

Протягом останнього року адміністрація Байдена намагалася запобігти регіональній війні на Близькому Сході

Війна на Близькому Сході може докорінно змінити хід президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, загострення між Ізраїлем та Іраном грають не на руку кандидатці в президенти США Камалі Гарріс. Про це йдеться в статті головного оглядача відділу міжнародних відносин газети Financial Times Гідеона Рахмана.

Протягом останнього року адміністрація Байдена намагалася запобігти регіональній війні на Близькому Сході, побоюючись, що вона може втягнути США або спричинити хаос у світовій економіці. Ця політика зараз дуже близька до провалу. Вдруге за цей рік Іран випустив ракети по Ізраїлю, а США допомогли Ізраїлю збити ці ракети.

Оглядач FT вважає, що Білий дім, можливо, все ще закликає Ізраїль виважено реагувати й не завдавати у відповідь настільки сильного удару, щоб Іран не відчував себе змушеним знову підняти ставку. Після виходу з Афганістану адміністрація Байдена не має бажання бути втягнутою в ще один конфлікт на Близькому Сході.

«Адміністрація Байдена може закликати й закликає Ізраїль до стриманості в Газі та Лівані. Але вона також завжди захищатиме Ізраїль від наслідків ескалації, посилаючись на всеосяжне зобов'язання захищати його від Ірану та інших регіональних ворогів», – пише Рахман.

Як наслідок, ізраїльський уряд розуміє, що кидати виклик адміністрації Байдена – це майже безризикова справа. Він може навіть отримати певні вигоди, якщо втягне США у розгортання своєї військової кампанії проти Ірану.

Шанси на те, що Америка відмовиться підтримати Ізраїль у кризовій ситуації – завжди невеликі – й вони ще більше зменшуються через те, що до президентських виборів у США залишилося трохи більше як місяць. Камала Гарріс намагалася зайняти більш жорстку позицію стосовно дій Нетаньягу щодо Гази. Але вона також захоче повністю підтримувати Ізраїль у час небезпеки. І вона не може ризикувати, виглядаючи м'якою стосовно Ірану.

«Проте нинішня небезпечна ситуація може стати поганою новиною для Гарріс. Дональд Трамп любить стверджувати, що за його президентства у світі панував мир, але «слабкість» адміністрації Байдена призвела до воєн у Європі та на Близькому Сході. Ця остання ескалація ідеально вписується в його наратив», – додає оглядач.

Нагадаємо, Іран запустив 200 балістичних ракет по території Ізраїлю. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

Як повідомлялося, Ізраїль направив Ірану «прозорі попередження» про намір відповісти на будь-який обстріл своєї території та прямо вдарити по ядерних чи нафтових об'єктах.

До слова, у ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснювали авіаудари по об'єктах «Хезболли» в південних передмістях Бейрута. Це сталося у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль.

Раніше радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.