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У США почалася зустріч Зеленського і Трампа: перші заяви

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У США почалася зустріч Зеленського і Трампа: перші заяви
фото: Reuters

Після відвідин Зеленським заводу у Пенсильванії, Трамп скасував зустріч із президентом України. Однак згодом змінив свою позицію

У Нью-Йорку розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Голос Америки».

У відповідь на запитання журналістів Дональд Трамп повторив заяву про те, що може швидко припинити війну в Україні, якщо його оберуть.

«У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко», – заявив Трамп.

Володимир Зеленський на це відповів, що «сподівається, що з ним стосунки все ж кращі (ніж з Путіним - ред)».

У США почалася зустріч Зеленського і Трампа: перші заяви фото 1
фото: Голос Америки
У США почалася зустріч Зеленського і Трампа: перші заяви фото 2
фото: Суспільне, Reuters

Нагадаємо, президент України та кандидат у президенти США Дональд Трамп проведуть зустріч у Нью-Йорку 27 вересня. Як відомо, після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились і він не планував зустрічатися із українським лідером держави. 

До слова, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

Також напередодні кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп виголосив промову, яка була сповнена неправдивих фактів та брехні. Він заявив, що Україна крім Києва повністю знищена і відбудувати її неможливо, навіть «навіть якщо весь світ збереться разом». 

 

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський США

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