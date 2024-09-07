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Таємна психологічна війна Путіна в Європі та США. ФБР розкриває деталі

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Таємна психологічна війна Путіна в Європі та США. ФБР розкриває деталі
У 277-сторінковому досьє ФБР детально описані російські плани інформаційного впливу на ключові держави Заходу
колаж: glavcom.ua

Мін'юст США оголосив про нову боротьбу з російською дезінформацією на виборах 2024 року

4 вересня Міністерство юстиції США вилучило понад 30 веб-доменів, пов'язаних з інформаційною кампанією впливу на американські вибори 2024 року. У рамках розслідування було висунунуто звинувачення двом громадянам Росії.

Федеральний суд Манхеттена звинуватив Костянтина Калашникова та Олену Афанасьєву у змові з метою порушення Закону про реєстрацію іноземних агентів та відмиванні грошей. Ці громадяни продовжували таємно поширювати в США контент, спонсорований російським телеканалом RT, навіть після того, як він офіційно припинив свою діяльність у США після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Прокурори заявили, що йдеться про розміщення відео на TikTok, Instagram, X і YouTube.

«Хоча погляди, висловлені у відео, не є однорідними, тематика і зміст відео часто відповідають інтересам уряду Росії в посиленні внутрішніх розбіжностей у США з метою послабити опозицію США до основних інтересів уряду Росії, таких як війна, що триває в Україні», – сказано в обвинувальному висновку.

Серед матеріалів, переданих ФБР до суду, була ще одна «бомба». Йдеться про російську спецоперацію з маніпулювання німецькими, французькими, італійськими та британськими політиками, бізнесменами, журналістами й іншими впливовими особами.

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі розповідає про придушення Міністерством юстиції російського втручання у вибори
Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі розповідає про придушення Міністерством юстиції російського втручання у вибори

Як свідчать численні російські документи, службові записки і протоколи зустрічей з питань психологічної війни, Кремль у такий спосіб прагнув посіяти розбрат і в Європі, дискредитувати Америку і підірвати підтримку України.

Документи отримало ФБР і під присягою подало в суд у рамках обвинувальних висновків. У 277-сторінковому досьє детально описані російські плани завоювання сердець і умів європейців.

В одній зі службових записок російської «Аґенції соціального дизайну» описано план впливу на людей через реальні пости та коментарі в соціальних мережах, аби обійти бот-фільтри соціальних мереж.

Експерти, зокрема, побачили докази того, що ця кампанія поширювала російську дезінформацію, пов'язану з невдалим замахом на колишнього президента Дональда Трампа. У свідченнях, наданих ФБР, згадана аґенція діє за вказівкою заступника керівника адміністрації президента Росії Володимира Путіна Сергія Кирієнка.

У російському документі йдеться про те, що мета інформаційної кампанії «викликати в аудиторії раціональні реакції на кштал»: «справді, чому ми повинні допомагати Україні?») та емоційні – «американці – покидьки!».

Для поширення брехливого контенту, який мав такий вигляд, ніби походить із західних ЗМІ, російські психологи використовували так звані домени-двійники: підробки Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde, Le Parisien, Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Delfi та інших видань. Оплата цих доменів здійснювалася криптовалютою.

Команда російських спецслужбістів визначила Німеччину як особливо вразливу мішень для російського впливу.

«Німці більш залежні, ніж французи», – йдеться в одному з російських документів, імовірно, про економічну залежність Німеччини від російського газу та експорту.

ФБР цитує внутрішню російську записку: «Передусім, нам треба дискредитувати США, Великобританію і НАТО. По-друге, переконати німців виступити проти «неефективної політики санкцій».

Інший документ «Аґенції соціального дизайну» описує операцію під назвою «Розпалювання міжнародного конфлікту», спрямовану саме на Францію і Німеччину.

Її мета: «Ескалація внутрішньої напруженості... з метою просування інтересів Російської Федерації», а також «вплив на реальні конфлікти і штучне створення конфліктних ситуацій» за допомогою спеціально написаних статей, «фальшивих і справжніх цитат від впливових осіб», «фальшивих відео, документів і записів телефонних розмов», а також цільових постів і коментарів у соціальних мережах.

Мін'юст США оголосив про нову боротьбу з російською дезінформацією на виборах 2024 року.

«Послання Міністерства юстиції чітке: ми не терпимо спроб авторитарних режимів експлуатувати нашу демократичну систему правління», – заявив на прес-конференції генеральний прокурор Меррік Гарланд.

Директор ФБР Крістофер Рей висловив сподівання, що контрзаходи проти російської пропагандистської кампанії стримають інших супротивників США, таких як Китай та Іран, від втручання у вибори. «Припиніть це», – сказав Рей.

Гарланд додав: «Ми будемо невпинно протидіяти і зривати спроби Росії та Ірану, а також Китаю чи будь-якого іншого іноземного зловмисника втрутитися в наші вибори і підірвати нашу демократію».

Державний департамент США оголосив, що посилює контроль за діяльністю материнської компанії RT («Россия сегодня») та її дочірніх компаній, а також запроваджує нову політику візових обмежень, спрямовану на ці групи. Він також оголосив про винагороду в розмірі $10 млн за інформацію про осіб, причетних до пов'язаної з RT російської хакерської групи RaHDit.

Міністерство фінансів США зробило подальші кроки проти групи RaHDit, запровадивши санкції проти майже десятка осіб, пов'язаних з цією групою, включно з Олексієм Олексійовичем Гаращенком, колишнім працівником російської розвідки, який очолює цю групу. Крім того, під санкції потрапили топ-менеджери RT, в тому числі головна редакторка Маргарита Симоньян.

Кампанію з впливу на вибори в США у 2024 році росіяни назвали «Проєктом «Старі добрі США», згідно з документом з планування, який ФБР отримало і долучило до судових матеріалів, що обґрунтовують арешт, і який, за даними ФБР, був наданий суду. Організатори проєкту розробили меседжі для виборців у шести штатах, що вагаються, і мали намір використовувати таргетовану рекламу в соціальних мережах для відстеження її впливу. Ключовий меседж проєкту, згідно зі свідченнями під присягою: «США повинні спрямувати свої зусилля на вирішення своїх внутрішніх проблем замість того, щоб витрачати гроші на Україну та інші «проблемні» регіони».

Американські офіційні особи заявили, що на додаток до доменів-двійників, російський проєкт створив сторінки-двійники на Facebook для основних західних ЗМІ, використовуючи такі назви, як «CNN Каліфорнія» і «Каліфорнія BBC».

Аґенція соціального дизайну виконувала замовлення Сергія Кірієнка (праворуч), повідомляє ФБР. Цей російський чиновник курує окуповані території України
Аґенція соціального дизайну виконувала замовлення Сергія Кірієнка (праворуч), повідомляє ФБР. Цей російський чиновник курує окуповані території України
фото: ria

Міністерство юстиції стверджує, що за цими інформаційними диверсіями стоїть Сергій Владиленович Кирієнко – колишній прем'єр-міністр Росії, а нині високопосадовець в адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

Раніше стало відомо, що перший заступник глави Адміністрації Президента РФ Сергій Кирієнко очолив «заходи щодо консолідації соціокультурного контролю» над окупованими територіями України через інформаційний простір. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

За словами Гарланда, заблоковані веб-сайти використовували доменні імена, схожі на імена відомих американських новинних ресурсів, таких як The Washington Post і Fox News, але спрямовували читачів на контент російського виробництва, який, як правило, підживлював російські урядові наративи або намагався розпалити розкол в США.

«Це були фейкові сайти, – сказав Гарланд. – Вони були наповнені російською урядовою пропагандою, створеною Кремлем, аби зменшити міжнародну підтримку України, посилити проросійську політику і вплинути на виборців у США та інших країнах».

За словами Гарланда, «Росія – не єдина іноземна держава, яка намагається втрутитися в наші вибори, ми спостерігаємо дедалі більшу агресивну діяльність Ірану в цьому виборчому циклі».

За матеріалами видання Politico (тут і тут) підготувала Вікторія О. Романчук

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Теги: росія США вибори ФБР

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