Гарріс знову закликала Трампа до повторних дебатів

Гарріс вважає, що дебати кандидатів у віцепрезиденти «не повинні бути останнім словом»

Після перших дебатів Гарріс значно збільшила відрив від Трампа

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс закликала експрезидента Дональда Трампа до повторних дебатів. Про це повідомляє The Hill.

Варто зазначити, що вже за два дні відбудуться перші віцепрезидентські дебати між Тімом Волзом та Джей Ді Венсом.

«Через два дні, я знаю, ми будемо вболівати за Волза, коли він буде дебатувати з Джей Ді Венсом. Але послухайте, їхні дебати не повинні бути останнім словом. Я намагаюся знову провести дебати з Дональдом Трампом. Я вважаю, що він повинен знову брати участь у дебатах. Американський народ має право почути, як ми обговорюємо проблеми», – сказала Гарріс.

Як відомо, кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп провели свої перші дебати.

Згодом Гарріс збільшила відрив від Трампа після дебатів. На загальнонаціональному рівні віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на п’ять відсоткових пунктів – 47% проти 42% – за менш як два місяці до президентських виборів.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс закликала свого республіканського опонента Дональда Трампа прийняти пропозицію про проведення ще одних дебатів на CNN у жовтні.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп відмовився від пропозиції своєї опонентки, віцепрезидентки Камали Гарріс, провести додаткові дебати перед виборами 2024 року.