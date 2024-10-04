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Повної війни на Близькому Сході не буде – Байден

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Повної війни на Близькому Сході не буде – Байден
Байден підтвердив намір Штатів у надалі підтримувати та захищати Ізраїль
фото з відкритих джерел

За словами американського президента, такої «тотальної війни» можна уникнути, але для цього потрібно більше зусиль

Президент США Джо Байден заявив, що не очікує ескалації конфлікту на Близькому Сході до великої війни. Про це повідомляє Reuters.

Заява прозвучала на тлі операцій Ізраїлю проти«Хамасу» у Секторі Газа, а також проти «Хезболли» в Лівані, на фоні загострення напруженості з Іраном.

«Наскільки ви впевнені, що дощу не буде? Слухайте, я не вірю, що буде повна війна», – сказав Байден, відповідаючи на запитання журналістів про можливість уникнення масштабного конфлікту.

Він підкреслив, що ситуація вимагає значних зусиль для деескалації, однак висловив впевненість у тому, що тотальної війни можна уникнути.

«Ми вже допомогли Ізраїлю. Ми збираємося захищати Ізраїль», – наголосив американський президент.

Президент США також підтвердив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Ізраїль і захищати його у випадку загрози.

Нагадаємо, The Telegraf назвала проблеми у зовнішній політиці, які Байден залишає для наступника.

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Теги: Ізраїль війна президент ХАМАС Джозеф Байден США

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